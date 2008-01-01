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A+轮融资后 亿方云如何打造“性感”云存储

A+轮融资后 亿方云如何打造“性感”云存储

近日，亿方云刚刚完成840万美元的A+轮融资，由滴滴打车创始人陈伟星领投，UMC Capital、光速中国和经纬中国跟投。这轮融资完成后，亿方云将在产品创新和大客户服务、营销团队组建两方面加大投入力度。

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关键字：亿方云  融资  SaaS  混合云  

植入广告“城会玩” 影谱科技3年从天使轮到挂牌新三板市值20亿

植入广告“城会玩” 影谱科技3年从天使轮到挂牌新三板市值20亿

在视频中植入一张照片、品牌logo或者任意静态物品，这些物品本不在视频中，都可以通过后期制作嵌入进去。

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关键字：视频营销  植入广告  视频原生广告  影谱科技  

“中法创新发现之旅”：法国初创企业进入中国的快速通道

“中法创新发现之旅”：法国初创企业进入中国的快速通道

他们的产品范畴涵盖了环境、医疗、信息技术、移动广告、网络安全、老龄化等多个领域，都与中国市场的需要有关联。

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关键字：法国商务投资署  法国创新  中法创新发现之旅  创业  

推动区块链与物联网技术发展的Bluemix“云平台”

推动区块链与物联网技术发展的Bluemix“云平台”

开源技术的兴起，带动云计算的迅猛发展，各类云平台层出不穷。10月19日IBM与世纪互联共同宣布Bluemix落地中国。双方将共同推进区块链、物联网及先进云数据服务在国内的发展。IBM与世纪互联共同推出的Bluemix云平台与其它云计算厂商产品有...

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关键字：IBM  区块链  物联网  

推动区块链与物联网技术发展的Bluemix“云平台”

推动区块链与物联网技术发展的Bluemix“云平台”

开源技术的兴起，带动云计算的迅猛发展，各类云平台层出不穷。10月19日IBM与世纪互联共同宣布Bluemix落地中国。双方将共同推进区块链、物联网及先进云数据服务在国内的发展。

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关键字：区块链  物联网  IBM  

Gartner：大数据投资增长，但计划投资的组织机构却在减少

Gartner：大数据投资增长，但计划投资的组织机构却在减少

据Gartner最近的一项研究显示，大数据投资仍在继续增长，但已经显示出收缩的迹象。

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关键字：Gartner  大数据  投资  

俞永福说每月9亿逾设备用高德位置服务，欲造一个交通大脑

俞永福说每月9亿逾设备用高德位置服务，欲造一个交通大脑

在2016（首届）“互联网+交通出行服务”论坛上，高德集团总裁俞永福透露，高德地图总共拥有超过7亿用户，每月有超过9亿部设备使用高德位置服务，其中在神州、滴滴等出行应用领域，高德地图的覆盖率达85%以上。

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关键字：位置服务  大数据  高德地图  

腾讯全球合作伙伴上强调的金融云，会是下一个"微信红包"吗？

腾讯全球合作伙伴上强调的金融云，会是下一个"微信红包"吗？

在腾讯全球合作伙伴大会上几乎人手一本的《分享经济》，马化腾在书中用这样两句话来形容，第一句是，“分享经济就是把人们的闲钱闲物闲功夫充分的利用起来”，接下来一句是，“分享经济是生产力的云化”。

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关键字：腾讯  金融云  红包  区块链  

网传魅族要与高通和解？业内人士称或为魅族营销套路

网传魅族要与高通和解？业内人士称或为魅族营销套路

近日正值诉讼期间的魅族却爆出要与高通庭外和解的新闻，这不禁有些让人摸不着头脑，怀疑消息的真伪。

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关键字：知识产权  高通  魅族  

腾讯开放5年成绩单上最受益是创业者，任宇昕说未来押注VR和AI

腾讯开放5年成绩单上最受益是创业者，任宇昕说未来押注VR和AI

“成就30家上市公司，注册创业者超过600万，实现合作伙伴总收益达160亿。”从2011年到现在，腾讯的“开放”路走过了5年，今天上午，在2016腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯公司首席运营官任宇昕对着台下交出了腾讯开放成绩单，表情是意料之中...

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关键字：创业  开放  2016腾讯全球合作伙伴大会  腾讯  

“AWS领先优势结束” OOW 2016的重点是IaaS

“AWS领先优势结束” OOW 2016的重点是IaaS

“AWS的领先优势已经结束。”在2016年Oracle OpenWorld上，甲骨文公司董事会主席和首席技术官拉里·埃里森将第二代IaaS作为重点展示给与会者，并向AWS宣战。

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关键字：甲骨文  Oracle OpenWorld 2016  IaaS  SaaS  

北京四年建10-20个工业大数据创新中心 迎接工业革命挑战

北京四年建10-20个工业大数据创新中心 迎接工业革命挑战

作为中国曾经的制造业重要阵地，现在北京的工业也要开始转向创新驱动，希望通过产业创新中心的建设，可以进一步提升北京市的产业竞争能力，为今后持续的发展打下基础。

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关键字：制造业  大数据  北京工业大数据创新中心  
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