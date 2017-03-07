大会简介

Think in Cloud是中国云计算的行业盛会，由国内顶尖的公有云服务平台UCloud主办，企业级私有云服务商UMCloud协办。参与者来自大文娱、消费升级、共享经济、企业服务、大数据、人工智能、智能制造、新能源等行业，涵盖企业主、CTO/CIO、研发/运维主管、资深工程师及广大云计算行业从业者、投资人、分析师等。旨在展现“互联网+”时代下云计算在各行各业的应用与实践，彰显云计算为产业升级和改革创新提供的源源动力，传达云计算行业最新前沿的技术热点等。TIC大会为广大与会者创造了互动交流、经验分享、商务洽谈、生态共建的良好环境，共同探讨企业IT云化的新机遇。