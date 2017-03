云筑梦想 应需而为

大会简介 Think in Cloud是中国云计算的行业盛会,由国内顶尖的公有云服务平台UCloud主办,企业级私有云服务商UMCloud协办。参与者来自大文娱、消费升级、共享经济、企业服务、大数据、人工智能、智能制造、新能源等行业,涵盖企业主、CTO/CIO、研发/运维主管、资深工程师及广大云计算行业从业者、投资人、分析师等。旨在展现“互联网+”时代下云计算在各行各业的应用与实践,彰显云计算为产业升级和改革创新提供的源源动力,传达云计算行业最新前沿的技术热点等。TIC大会为广大与会者创造了互动交流、经验分享、商务洽谈、生态共建的良好环境,共同探讨企业IT云化的新机遇。 新闻动态 UCloud新增六大海外节点,推进全球化战略

国家发改委副主任林念修一行莅临UCloud视察

UCloud首批通过云计算服务能力评估 获增强级认证

UCloud通过ISO20000信息技术服务管理认证

UCloud荣获可信云年度“视频云服务奖”及“混合云技术创新奖” 演讲嘉宾 钟振山 IDC中国企业级研究部 副总裁 梁雅丽 Intel行业解决方案集团中国区 总经理 刘松 金证股份副 总经理 隋洪涛 上海超算科技有限公司 副总 杨峰 天仪研究院 CE0 孙志伟 NetApp 业务开发总监 张溪梦 GrowingIO 创始人 王津银 优维科技 CEO 周华 英方股份 CTO 黄东旭 PingCAP 联合创始人兼CTO 蒋宁波 即构科技 联合创始人 王璞 数人云 CEO 季昕华 UCloud 联合创始人兼CEO 华琨 UCloud 联合创始人兼COO 陈晓建 UCloud 高级副总裁 杨镭 UCloud互动娱乐事业部 总经理 贺祥龙 UCloud互联网事业部 总经理 曾凯源 UCloud多媒体事业部 研发总监 马毅波 UCloud企业事业部 解决方案总监 黄金法 UMCloud解决方案 总监

TIC2017大会主会场议程--跃进 8:30 - 13:30 8:30-9:30

签到入场 Check-in and Registration 9:30-9:33

开场秀 Opening Show 9:33-9:35

主持人开场 Host Opening 9:35-9:40

工信部领导致辞 Officials Address 9:40-10:00

Keynote:

云计算帮助梦想者推动人类进步 CEO Speech UCloud联合创始人兼CEO

季昕华 10:00-10:40

Keynote:

UCloud产品体系升级发布 Product Release UCloud高级副总裁

陈晓建 10:40-11:00

Intel & UCloud战略合作发布 Strategic Partnership Release Intel行业解决方案集团中国区总经理

梁雅丽 UCloud联合创始人兼CEO

季昕华 11:00-11:20

联合发布:

云计算探索航空科天的未来 Launching Moment 天仪研究院CEO

杨峰 UCloud联合创始人兼COO

华琨 11:20-12:00

高峰论坛:

逢云化雨的企业创新 Panel Discussion 上海超算科技有限公司副总

隋洪涛 金证股份副总

刘松 中国化工集团电商公司CEO

高剑 12:00-13:30

午休+午餐 Lunch and Networking TIC2017大会分会场议程(下午) 13:30-17:00 13:30-17:00

技术专场

--演化 Technical Session:Evolution

--演化 13:30-13:40 主持人开场

主持人开场 13:40-14:15 Keynote:

Serverless改变未来架构 UCloud应用创新部研发总监

叶理灯

Keynote: Serverless改变未来架构 14:15-14:50 Keynote:

区块链技术将主宰共享时代 点融网CTO

孔令欣

Keynote: 区块链技术将主宰共享时代 14:50-15:20 Keynote:

软件定义CDN UCloud多媒体事业部研发总监

曾凯源

Keynote: 软件定义CDN 15:20-15:50 Keynote:

无创想,不奇迹(Internet of Things) 氦氪科技



Keynote: 无创想,不奇迹(Internet of Things) 15:50-16:20 Keynote:

AI as a Service UCloud创新产品线高级架构师

宋翔

Keynote: AI as a Service 16:20-16:50 Keynote:

基于虚拟化的Docker Engine Hyper创始人兼CTO

王旭

Keynote: 基于虚拟化的Docker Engine 16:50-17:00 主持人总结 13:30-17:00

传统企业转型专场

--重塑 Internet+ Session:Transformation

--重塑 13:30-14:00 Keynote:

传统企业数字化转型相关研究 IDC中国企业级研究部副总裁

钟振山

Keynote: 传统企业数字化转型相关研究 14:00-14:10 主持人串场:

企业IT云化方案全景 UCloud企业事业部解决方案咨询总监

王凯

主持人串场: 企业IT云化方案全景 14:10-14:40 Keynote:

企业IT云化业务咨询 KPMG分析师



Keynote: 企业IT云化业务咨询 14:40-15:10 Keynote:

企业IT云化之路 UCloud企业事业部解决方案总监

马毅波

Keynote: 企业IT云化之路 15:10-15:30 茶歇

茶歇 15:30-15:50 Keynote:

云上存储与备份 NetApp业务开发总监

孙志伟

Keynote: 云上存储与备份 15:50-16:10 Keynote:

企业云上数据迁移 英方云CEO

胡军擎

Keynote: 企业云上数据迁移 16:10-16:30 Keynote:

Devops驱动云端应用运维变革与创新 优维科技CEO

王津银

Keynote: Devops驱动云端应用运维变革与创新 16:30-16:50 Keynote:

安全屋 UCloud创新产品部高级研发总监

邱模炯 13:30-17:10

互联网专场

--赋能 Internet Session:Application

--赋能 13:30-13:40 开场:

云上共建技术未来

开场: 云上共建技术未来 13:40-14:10 Keynote:

全球资源统一部署 UCloud互动娱乐事业部总经理

杨镭

Keynote: 全球资源统一部署 14:10-14:40 Keynote:

云计算环境下的应用全生命周期管理 数人云创始人兼CEO

王璞

Keynote: 云计算环境下的应用全生命周期管理 14:40-15:10 Keynote:

TiDB PingCAP联合创始人兼CTO

黄东旭

Keynote: TiDB 15:10-15:30 茶歇

茶歇 15:30-16:00 Keynote:

利用数据驱动创造数据价值 GrowingIO创始人

张溪梦

Keynote: 利用数据驱动创造数据价值 16:00-16:30 Keynote:

直播平台背后的技术军火商 ZEGO即构科技联合创始人

蒋宁波

Keynote: 直播平台背后的技术军火商 16:30-17:00 Keynote:

AI+ Face++



Keynote: AI+ 17:00-17:10 视频:

X-直播平台的搭建

TIC合作伙伴





























TIC合作媒体

























































































