时间： 2017-03-07 来源：ZDNet云计算频道
云筑梦想 应需而为
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Think in Cloud是中国云计算的行业盛会，由国内顶尖的公有云服务平台UCloud主办，企业级私有云服务商UMCloud协办。参与者来自大文娱、消费升级、共享经济、企业服务、大数据、人工智能、智能制造、新能源等行业，涵盖企业主、CTO/CIO、研发/运维主管、资深工程师及广大云计算行业从业者、投资人、分析师等。旨在展现“互联网+”时代下云计算在各行各业的应用与实践，彰显云计算为产业升级和改革创新提供的源源动力，传达云计算行业最新前沿的技术热点等。TIC大会为广大与会者创造了互动交流、经验分享、商务洽谈、生态共建的良好环境，共同探讨企业IT云化的新机遇。
钟振山
IDC中国企业级研究部
副总裁
梁雅丽
Intel行业解决方案集团中国区
总经理
刘松
金证股份副
总经理
隋洪涛
上海超算科技有限公司
副总
杨峰
天仪研究院
CE0
孙志伟
NetApp
业务开发总监
张溪梦
GrowingIO
创始人
王津银
优维科技
CEO
周华
英方股份
CTO
黄东旭
PingCAP
联合创始人兼CTO
蒋宁波
即构科技
联合创始人
王璞
数人云
CEO
季昕华
UCloud
联合创始人兼CEO
华琨
UCloud
联合创始人兼COO
陈晓建
UCloud
高级副总裁
杨镭
UCloud互动娱乐事业部
总经理
贺祥龙
UCloud互联网事业部
总经理
曾凯源
UCloud多媒体事业部
研发总监
马毅波
UCloud企业事业部
解决方案总监
黄金法
UMCloud解决方案
总监
8：30-9：30
签到入场
Check-in and Registration
9：30-9：33
开场秀
Opening Show
9：33-9：35
主持人开场
Host Opening
9：35-9：40
工信部领导致辞
Officials Address
9：40-10：00
Keynote：
云计算帮助梦想者推动人类进步
CEO Speech
UCloud联合创始人兼CEO
季昕华
10：00-10：40
Keynote：
UCloud产品体系升级发布
Product Release
UCloud高级副总裁
陈晓建
10：40-11：00
Intel & UCloud战略合作发布
Strategic Partnership Release
Intel行业解决方案集团中国区总经理
梁雅丽 UCloud联合创始人兼CEO
季昕华
11：00-11：20
联合发布：
云计算探索航空科天的未来
Launching Moment
天仪研究院CEO
杨峰 UCloud联合创始人兼COO
华琨
11：20-12：00
高峰论坛：
逢云化雨的企业创新
Panel Discussion
上海超算科技有限公司副总
隋洪涛 金证股份副总
刘松 中国化工集团电商公司CEO
高剑
12：00-13：30
午休+午餐
Lunch and Networking
TIC2017大会分会场议程(下午)
13：30-17：00
13：30-17：00
技术专场
--演化
Technical Session：Evolution
13：30-13：40
主持人开场
13：40-14：15
Keynote： Serverless改变未来架构
UCloud应用创新部研发总监
叶理灯
14：15-14：50
Keynote： 区块链技术将主宰共享时代
点融网CTO
孔令欣
14：50-15：20
Keynote： 软件定义CDN
UCloud多媒体事业部研发总监
曾凯源
15：20-15：50
Keynote： 无创想，不奇迹（Internet of Things）
氦氪科技
15：50-16：20
Keynote： AI as a Service
UCloud创新产品线高级架构师
宋翔
16：20-16：50
Keynote： 基于虚拟化的Docker Engine
Hyper创始人兼CTO
王旭
16：50-17：00
主持人总结
13：30-17：00
传统企业转型专场
--重塑
Internet+ Session：Transformation
13：30-14：00
Keynote： 传统企业数字化转型相关研究
IDC中国企业级研究部副总裁
钟振山
14：00-14：10
主持人串场： 企业IT云化方案全景
UCloud企业事业部解决方案咨询总监
王凯
14：10-14：40
Keynote： 企业IT云化业务咨询
KPMG分析师
14：40-15：10
Keynote： 企业IT云化之路
UCloud企业事业部解决方案总监
马毅波
15：10-15：30
茶歇
15：30-15：50
Keynote： 云上存储与备份
NetApp业务开发总监
孙志伟
15：50-16：10
Keynote： 企业云上数据迁移
英方云CEO
胡军擎
16：10-16：30
Keynote： Devops驱动云端应用运维变革与创新
优维科技CEO
王津银
16：30-16：50
Keynote： 安全屋
UCloud创新产品部高级研发总监
邱模炯
13：30-17：10
互联网专场
--赋能
Internet Session：Application
13：30-13：40
开场： 云上共建技术未来
13：40-14：10
Keynote： 全球资源统一部署
UCloud互动娱乐事业部总经理
杨镭
14：10-14：40
Keynote： 云计算环境下的应用全生命周期管理
数人云创始人兼CEO
王璞
14：40-15：10
Keynote： TiDB
PingCAP联合创始人兼CTO
黄东旭
15：10-15：30
茶歇
15：30-16：00
Keynote： 利用数据驱动创造数据价值
GrowingIO创始人
张溪梦
16：00-16：30
Keynote： 直播平台背后的技术军火商
ZEGO即构科技联合创始人
蒋宁波
16：30-17：00
Keynote： AI+
Face++
17：00-17：10
视频： X-直播平台的搭建
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