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云筑梦想 应需而为
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时间： 2017-03-07 来源：ZDNet云计算频道

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Think in Cloud是中国云计算的行业盛会，由国内顶尖的公有云服务平台UCloud主办，企业级私有云服务商UMCloud协办。
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云筑梦想 应需而为
大会简介
Think in Cloud是中国云计算的行业盛会，由国内顶尖的公有云服务平台UCloud主办，企业级私有云服务商UMCloud协办。参与者来自大文娱、消费升级、共享经济、企业服务、大数据、人工智能、智能制造、新能源等行业，涵盖企业主、CTO/CIO、研发/运维主管、资深工程师及广大云计算行业从业者、投资人、分析师等。旨在展现“互联网+”时代下云计算在各行各业的应用与实践，彰显云计算为产业升级和改革创新提供的源源动力，传达云计算行业最新前沿的技术热点等。TIC大会为广大与会者创造了互动交流、经验分享、商务洽谈、生态共建的良好环境，共同探讨企业IT云化的新机遇。
新闻动态
演讲嘉宾
钟振山

IDC中国企业级研究部

副总裁
梁雅丽

Intel行业解决方案集团中国区

总经理
刘松

金证股份副

总经理
隋洪涛

上海超算科技有限公司

副总
杨峰

天仪研究院

CE0
孙志伟

NetApp

业务开发总监
张溪梦

GrowingIO

创始人
王津银

优维科技

CEO
周华

英方股份

CTO
黄东旭

PingCAP

联合创始人兼CTO
蒋宁波

即构科技

联合创始人
王璞

数人云

CEO
季昕华

UCloud

联合创始人兼CEO
华琨

UCloud

联合创始人兼COO
陈晓建

UCloud

高级副总裁
杨镭

UCloud互动娱乐事业部

总经理
贺祥龙

UCloud互联网事业部

总经理
曾凯源

UCloud多媒体事业部

研发总监
马毅波

UCloud企业事业部

解决方案总监
黄金法

UMCloud解决方案

总监
TIC2017大会主会场议程--跃进

8:30 - 13：30

  • 8：30-9：30
  • 签到入场 Check-in and Registration
  • 9：30-9：33
  • 开场秀 Opening Show
  • 9：33-9：35
  • 主持人开场 Host Opening
  • 9：35-9：40
  • 工信部领导致辞 Officials Address
  • 9：40-10：00
  • Keynote：
    云计算帮助梦想者推动人类进步 CEO Speech UCloud联合创始人兼CEO
    季昕华
  • 10：00-10：40
  • Keynote：
    UCloud产品体系升级发布 Product Release UCloud高级副总裁
    陈晓建
  • 10：40-11：00
  • Intel & UCloud战略合作发布 Strategic Partnership Release Intel行业解决方案集团中国区总经理
    梁雅丽     UCloud联合创始人兼CEO
    季昕华
  • 11：00-11：20
  • 联合发布：
    云计算探索航空科天的未来 Launching Moment 天仪研究院CEO
    杨峰     UCloud联合创始人兼COO
    华琨
  • 11：20-12：00
  • 高峰论坛：
    逢云化雨的企业创新 Panel Discussion 上海超算科技有限公司副总
    隋洪涛     金证股份副总
    刘松     中国化工集团电商公司CEO
    高剑
  • 12：00-13：30
  • 午休+午餐 Lunch and Networking
TIC2017大会分会场议程(下午)

13：30-17：00

  • 13：30-17：00
  • 技术专场
    --演化 Technical Session：Evolution
  • 13：30-13：40 主持人开场
  • 13：40-14：15 Keynote：
    Serverless改变未来架构 UCloud应用创新部研发总监
    叶理灯
  • 14：15-14：50 Keynote：
    区块链技术将主宰共享时代 点融网CTO
    孔令欣
  • 14：50-15：20 Keynote：
    软件定义CDN UCloud多媒体事业部研发总监
    曾凯源
  • 15：20-15：50 Keynote：
    无创想，不奇迹（Internet of Things） 氦氪科技
  • 15：50-16：20 Keynote：
    AI as a Service UCloud创新产品线高级架构师
    宋翔
  • 16：20-16：50 Keynote：
    基于虚拟化的Docker Engine Hyper创始人兼CTO
    王旭
  • 16：50-17：00 主持人总结
  • 13：30-17：00
  • 传统企业转型专场
    --重塑 Internet+ Session：Transformation
  • 13：30-14：00 Keynote：
    传统企业数字化转型相关研究 IDC中国企业级研究部副总裁
    钟振山
  • 14：00-14：10 主持人串场：
    企业IT云化方案全景 UCloud企业事业部解决方案咨询总监
    王凯
  • 14：10-14：40 Keynote：
    企业IT云化业务咨询 KPMG分析师
  • 14：40-15：10 Keynote：
    企业IT云化之路 UCloud企业事业部解决方案总监
    马毅波
  • 15：10-15：30 茶歇
  • 15：30-15：50 Keynote：
    云上存储与备份 NetApp业务开发总监
    孙志伟
  • 15：50-16：10 Keynote：
    企业云上数据迁移 英方云CEO
    胡军擎
  • 16：10-16：30 Keynote：
    Devops驱动云端应用运维变革与创新 优维科技CEO
    王津银
  • 16：30-16：50 Keynote：
    安全屋 UCloud创新产品部高级研发总监
    邱模炯
  • 13：30-17：10
  • 互联网专场
    --赋能 Internet Session：Application
  • 13：30-13：40 开场：
    云上共建技术未来
  • 13：40-14：10 Keynote：
    全球资源统一部署 UCloud互动娱乐事业部总经理
    杨镭
  • 14：10-14：40 Keynote：
    云计算环境下的应用全生命周期管理 数人云创始人兼CEO
    王璞
  • 14：40-15：10 Keynote：
    TiDB PingCAP联合创始人兼CTO
    黄东旭
  • 15：10-15：30 茶歇
  • 15：30-16：00 Keynote：
    利用数据驱动创造数据价值 GrowingIO创始人
    张溪梦
  • 16：00-16：30 Keynote：
    直播平台背后的技术军火商 ZEGO即构科技联合创始人
    蒋宁波
  • 16：30-17：00 Keynote：
    AI+ Face++
  • 17：00-17：10 视频：
    X-直播平台的搭建
TIC合作伙伴
TIC合作媒体
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