从快数据到大数据 紫光西部数据的数据存储之道

应该说，在过去的一段时间内容，国产化成为中国IT信息产业的风向标。而此次紫光西部数据推出的全新存储产品，在实现IT国产化方面的作用是有目共睹的。这对于国内存储市场的发展也是深远的。

ZD至顶网服务器频道 03月28日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们处于一个数据爆炸的年代，或者我们称之为数据经济。数据早已经渗透到各行各业，成为重要的生产要素。当我们在享受数据经济给我们带来的好处的同时，数据挑战也随之而来。

在紫光西部数据首席执行官缪刚看来，应对数据挑战，需要我们通过从快数据到大数据的数据极化视角来看清数据本质，实现数据价值。

在“数据极化”的全新视角中，“快数据”是指企业在关键型业务中所需要处理的数据，如实时交易系统数据、在线业务数据、即时运算数据等，这类数据需要实时处理、快速响应，并要求计算存储处理的极致性能、以及零失误。而“大数据”是指企业所处理的海量数据，其中包含体量巨大的非结构化数据，例如：音频、视频、图像、文本数据等。企业通常需要对于海量数据进行有效存储，同时最大限度进行深入挖掘，才能真正实现将“数据负担”转变为“数据宝藏”。

但是现实是传统的数据处理架构和数据存储方法具有很大的局限性，无法对企业中不同场景的数据属性，提供具有针对性的解决思路。“新的数据的时代赋予新的数据策略，也需要新的架构，否则就很难处理数据。”缪刚说。

全方位数据存储产品帮助企业应对数据挑战

为此，紫光西部数据重磅推出了“从快数据到大数据”的全方位数据存储解决方案，包括闪存系统、分布式存储系统、海量存储系统、软件定义存储平台在内的四大产品系列。

紫光西部数据UniverFlash全供应闪存系统，作为最新一代支持全闪存及混合闪存介质的企业级存储系统，通过单一闪存智能平台支持关键业务场景下的所有工作负载。同时，全面提供企业级存储特性，帮助组织消除存储孤岛，简化存储管理，降低成本。在快速、灵活的可靠架构内，无缝支持多种存储介质,运用高效的数据压缩及数据精简算法智能管理数据存放位置，使全新一代闪存系统的性能、容量、效率实现最大化。UniverFlash全供应闪存系统能够帮助企业确保关键业务连续性的同时,显著减少整体拥有成本。

紫光西部数据UniverStor动态海量存储系统，基于企业级对象存储技术，全面支持公有云及私有云架构，具有易于部署、弹性配置、敏捷可靠等突出优点。单机架裸容量可以从720TB扩展到5.8PB。通过企业级Helioseal氦气密封式硬盘技术以及端到端的软硬件优化，该系统能够提供业界最高的存储容量和存储密度。同时，配合全球领先的纠删码创新技术以及超精细数据完整性检查机制，可以为用户提供高达15个9的数据耐久性。在3站点跨地域配置下，即使数据中心完全宕机，数据也不受影响。通过垂直创新集成体系，UniverStor动态海量存储系统在总体拥有成本上显著优于传统云方案和磁带基础设备。

紫光西部数据UniverScale分布式云存储系统，基于软件定义的灵活架构，能够实现快速部署，支持竖向和横向全方位随需拓展，同时广泛兼容多协议海量存储。通过从2个节点无缝动态扩展到上万个节点，可满足EB级存储容量需求、千万级IOPS性能以及百GB级综合带宽需求。同时，UniverScale分布式云存储系统针对对象数据、块数据、文件数据进行统筹优化，通过智能、便捷、友好的单一图形管理界面，实现部署、调配、监控、运维等全部管理操作。

紫光西部数据UniverPlat软件定义存储平台，能够完美实现用户软件定义创新，广泛支持包括机械硬盘及各类接口协议闪存在内的存储介质，同时支持多形态存储平台供应模式，简化用户运维复杂程度，提升解决方案整体效率。

从四大全新产品看紫光西部数据的存储之道

应该说此次推出的四大全新产品代表了紫光西部数据的存储之道，为什么这样说呢？

因为去年9月份紫光西部数据在南京举行了开业庆典，经过短短半年的时间，紫光西部数据就拿出了这些全新产品给市场，足以看出紫光西部数据的诚意。

缪刚说，为什么这么短的时间，紫光西部数据就能推出解决客户问题的产品？首先，我们是一个新的公司，没有历史包袱。在成立的第一天，我们就可以针对市场的走向以及需求，推出基于最新架构的产品。

“紫光和西部数据的强强联合，使得我们能够在本土给客户提供更多更有优势的产品。紫光西部数据的定位是一个提供安全可控产品的中国企业，因为清华紫光是国有企业，100%的国有控股。”缪刚补充道。

紫光西部数据产品及解决方案副总裁胡晓雷表示，紫光西部数据秉承“自主创新＋国际合作”的发展理念，全面践行新时代下国家信息化发展战略，致力于成为全面、安全、可控的核心数据存储技术领导者。基于对数据的全新思考和深入理解，利用全新闪存架构和海量数据存储架构，为各行业客户提供极致高效的“快数据”解决方案，以及动态跨云的“大数据”解决方案。

对于Univer品牌，胡晓雷解释说，一方面其代表Universe，另一方面代表University。任何事物在宇宙的面前都显得微不足道，渺小至级，然而用宇宙和宇宙级别来形容某一个事物，代表着这个东西有着绝对不可替代的低危。

“高等学府，University自古以来就是我们人类徜徉知识的海洋，清华大学是国内顶级的高校之一，从成立以来，人才辈出，技术层出不穷。UNIS紫光集团，贯彻国家信息化的战略，打造从芯到云的全生态的生态系统。紫光西部数据采用开放的态度以及统一的语言，与世界各方进行国际方面的商务合作以及技术对话。”胡晓雷说。

正是基于这样的开放态度，紫光西部数据正式宣布在存储产品创新、联合解决方案、行业应用集成三大领域打造开放创新平台。紫光西部数据与新华三集团联合创新实验室、紫光西部数据与Actifio（安特飞）公司、奥思数据科技有限公司、北京企事录技术服务有限公司等七家企业联合创新实验室也正式宣布成立。

在渠道拓展方面，紫光西部数据已经全面整合紫光集团各产业单位的协作资源，并在全国范围内联合更加广泛的区域合作伙伴，创建合作共赢的发展模式，为广大客户提供更加全面的产品及服务支持。

比如新华三集团与紫光西部数据可以说是兄弟单位，双方的合作想象空间是巨大的。新华三集团高级副总裁兼中国区总裁王景颇就表示，目前我们已经和紫光西数展开全方位的合作，比如解决方案和生态的融合，在大数据方面也会进行更深层次的合作。同时，新华三把整个营销平台开放给紫光西部数据，共同做大市场。

而在合作伙伴伙伴拓展方面，紫光西部数据销售副总裁钱亚欧表示，紫光西部数据希望与更多的合作伙伴一起进行区域拓展，提供整个全线的产品支持，在培训、联合市场方面我们都会展开全方位的合作。

“在合作中，紫光西部数据秉持三个原则。第一、我们要在彼此的合作当中找到增值，同时要为客户提供价值，而且这个价值是中长期的价值，不是短期的；第二、我们要推动行业的发展；第三、我们要在合作当中互惠互利，合作共赢。”钱亚欧说。

写在最后

应该说，在过去的一段时间内容，国产化成为中国IT信息产业的风向标。而此次紫光西部数据推出的全新存储产品，在实现IT国产化方面的作用是有目共睹的。这对于国内存储市场的发展也是深远的。