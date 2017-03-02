万达的“线上线下融合”又有了新动作：和银联“联姻”

现场，王健林也正面回击了外界的质疑——如今的成绩已经能说明一切。

CNET科技资讯网 3月2日 北京消息（文/周雅）：万达集团董事长王健林一直有个这样的远见：将万达集团旗下的三条完整业务——商业地产、金融和文化资源捆绑至互联网，将线上线下融合，完成“实体商业+互联网”的升级，提升实体商户和消费者的互联网体验。为此万达做过多次尝试，比如和腾讯、百度联手创造“腾百万”，比如控股快钱，再比如和银联的“联姻”。

今天，万达集团和中国银联在北京启动了战略合作，双方将共享各类场景资源打造“实体云服务”，通过合力建设持卡人会员服务体系、加载“云闪付”等各类创新应用，为消费者提供各类生活场景的消费新体验——优惠精准推送、积分通兑互换和场景金融支持等等。

实际上双方的合作起始于2016年上半年，历时一年，终于摸索出了一条清晰的方向。比如说双方合作内容之一“云闪付”：以后如果在万达集团下的购物中心、百货商场、超市、院线、酒店、主题乐园、医院等线下服务领域消费，将不需要打开APP，只要在有银联“闪付”标识的POS机前，点亮屏幕靠近POS机就能完成支付。

银联云闪付的后台账户仍基于实体银行卡账户，不存在因资金沉淀在虚拟账户带来金融风险，相比时下流行的二维码扫码支付，这种支付方式无需手机联网，且免去了复杂的打开APP操作，安全又便捷。

双方达成战略合作后，还要一起拓展客户服务渠道，联合营销，把业务模式延伸到双方业务共同覆盖的海外地区。

线上线下融合成为趋势

云闪付只是银联和万达合作的一部分，中国银联子公司联银创投还将参股投资万达网络科技。按照王健林的规划，万达网络科技集团则正在“打造全球唯一的‘实体+互联网’全生态智慧开放平台”。

去年10月13日，万达集团宣布成立“万达网络科技集团”，并从万达金融集团独立分拆出来，专注线上线下融合与新一代物联网模式，旗下包括飞凡信息公司、快钱支付公司、征信公司、网络数据中心等。万达金融集团则发力传统金融业务，包括银行、保险、证券、投资等，调整之后，万达集团产业结构由原来的商业、文化、金融三大板块调整为商业、文化、网络、金融四大产业集团。

此次中国银联和万达集团的合作，将在“实体+互联网”的模式上，再加上金融科技。在这个新模式下，商户会获得打通的会员、积分、营销和支付的全业务管理；消费者则会在找店、看电影、Wi-Fi、摇一摇、找店、停车、排队等服务场景中全面体验智能化的科技指引和金融支持，线下消费将变得更为便利和舒适。

实际上线下线上融合的尝试，万达并非唯一。

最近的一个案例是在2月20日，阿里巴巴集团与百联集团在上海达成战略合作，宣布双方将在全业态融合、会员系统打通、供应链整合、新零售技术研发、支付金融和物流协同等六大领域展开合作。

此前还有，阿里入股银泰并启动银泰私有化、入股苏宁、三江购物、日日顺、斥资打造盒马先生；京东领投天天果园、入股永辉超市；腾讯领投每日优鲜...

不过，王健林在演讲中称，“在线下线上融合、创造新的商业模式上，所有人都站在同一起跑线，因为现在没有一个公司宣布自己在线上线下融合方面做成功。互联网不神秘，也不存在谁天然占有先机，就看谁创新，或者看谁试验成功”。“我们前三年在摸索，现在已经找到了正确的方向，但是我们离成功还有距离。”王健林表示，万达网络科技集团不仅仅是线上的网络公司，如果我们在万达网络科技集团的模式上看不透，银联不会从资本与技术上达成合作。

从地产大亨到影院、旅游、娱乐、酒店，万达的跨界一直引来诸多关注。现场，王健林也正面回击了外界的质疑——如今的成绩已经能说明一切：

“对于万达能不能做好线上线下融合的模式，现在很多人是存疑，包括我们内部也有很多人存在疑虑，好多人总觉得我们是一个土豪，跟土木打交道，房地产出来的，能做出来互联网科技方面的东西吗？我们一开始做娱乐的时候，也有人怀疑，我们现在不也是做到全国第一吗？我们做酒店的时候也是很多人怀疑我们，我们现在的酒店也发展的很好，五年以后我们的旅游肯定是世界第一的。现在我们做线上线下融合的网络公司，我给网络公司一个要求：少说多做，靠业绩说话，不用管那些质疑，老老实实用业绩说话。”

王健林也对此次“牵手”表达了信心：“我觉得万达网络集团和银联这次合作，一定会产生1+1大于2的效果。万达网络的特点就是在线下资源非常巨大，银联是全球数一数二的支付服务公司。我们两家合作，无论从技术层面还是资本层面，都已经有巨大的空间。所以，我对双方的合作是充满着期待的。”

王健林还重申了网络科技集团的目标：“明年盈利，未来收入持续上涨，今年Q3还会开展私募。”