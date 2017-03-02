国家发改委公示了38个大数据发展重大工程拟支持项目

ZD至顶网软件频道消息：随着大数据国家战略加速落地，我国大数据基础设施建设如火如荼。尤其是工信部近日印发了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，特别提出加快推进大数据产业应用能力，到2020年，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。
今天，国家发改委高技术产业司对外公示了38个大数据发展重大工程拟支持项目，发文称根据《国家发展改革委办公厅关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》（发改办高技〔2016〕42号）、《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发〔2016〕23号），近期，国家发展改革委高技术司委托中国国际工程咨询公司对有关单位申报的促进大数据发展重大工程、“互联网+政务服务”示范工程进行了评审。根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发改委令2016年第45号）、《高技术产业发展项目中央预算内投资（补助）暂行管理办法》（发改高技规〔2016〕2514号）有关要求，结合评估建议，经研究，初步提出拟支持项目名单（按申报单位排序），现予以公示。公示期为2017年3月1日－3月7日。如对公示内容有异议，请在公示期内以书面形式提出意见，以电子邮件等方式反馈至国家发展改革委高技术司。书面意见请写明提出异议的事实依据和理由，以及意见提出人的姓名、工作单位、身份证号、地址邮编和联系方式等。
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