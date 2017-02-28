企业营销存在两个“大坑” 国双用大数据”填“

在市场变化瞬息万变的今天，对于企业来说，时刻关注竞争对手变得尤为重要，国双认为大数据带来了更大范围的竞品监测，更高效率的情报反馈，以及更有效的横向对比。

ZD至顶网软件频道消息： “缺少数据支持的企业营销往往存在两个大坑，自我认知和用户认知，既不清楚自己的定位，也不清楚用户的需求。”2月28日，国双产品市场总监张桐在 “关键洞察——国双2017年数据报告发布会”上表示，“在市场变化瞬息万变的今天，对于企业来说，时刻关注竞争对手变得尤为重要，而大数据带来了更大范围的竞品监测，更高效率的情报反馈，以及更有效的横向对比。”

国双产品市场总监张桐

会上，张桐介绍了国双为客户推出的系列定制化报告《数往知来——用户竞争态势分析报告》，基于用户的电商购买行为数据、品牌搜索行为数据和自媒体评论行为数据，去量化分析品牌搜索竞争格局、品牌电商竞争格局和品牌口碑竞争格局，帮助品牌主实现清晰化运营、优化营销内容和指导媒介投放。



张桐认为，企业要想明确用户需求，需要用大数据实现静态的用户画像和动态的用户行为分析，通过追踪每个用户的搜索行为，购买行为和评论行为，深度刻画用户竞争格局，找出用户的品牌筛选因素、购买决策因素和二次传播因素，从而帮助品牌实现清晰化运营，量化指导营销内容决策和投放媒体的选择。



国双联席总裁李峰强调，国双的口号是“专注数据，创造价值”，而协助企业主从海量数据中，找到关键洞察、形成决策、创造价值则是国双一直以来的使命。

众所周知，随着互联网和移动互联网的发展，每天产生大量的数据，这些数据的价值尚未被完全挖掘出来。据了解，国双数据中心基于OLAP 技术的强大交互式数据挖掘平台，将PC、移动等多个数据源的数据进行聚合、关联、交叉，通过归因模型、富媒体热力图等多种方式对用户行为、网站页面点击情况等进行研究，研究范围覆盖诸多行业与媒体类别，涉及上百个维度和指标。

国双联席总裁李峰

李峰介绍道，自2013年起，国双数据中心每年都会针对中国互联网发展状况推出相关报告，2017年国双数据中心基于独有的交互式数据挖掘平台，全方位采集Web端、移动端等源头的海量数据，运用多维度数据剖析方法，打造了《2016中国互联网发展报告》，从全网概况、访问特征、渠道分析、行业视角等四个方面，以女装、IP影视剧植入、汽车、美妆等四个行业领域为典型案例，多维透视解读了2016年中国互联网的发展大势。

从报告内容上看，2016年手机端访问量较去年再创新高，全年增长率由7.4%上升至20.4%，而访问终端方面，来自于国产手机品牌华为的访问量超越三星位居第二位，与苹果的差距进一步缩小；网民每日上网时间分布方面的统计显示，在PC端，人们的活跃时间依然呈现出双峰“马鞍”状的分布，即最高峰出现在早10时，下午15时，但是在移动端，访问的高峰期出现在夜间的21时左右……这些数据对于企业营销来说将产生更大的指导价值。



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