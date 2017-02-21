TalkingData这份报告给“互联网的下半场”一声哨：格局趋于固定

细分类别应用的市场潜力虽仍在释放，但新应用进入门槛越来越高，格局已经趋于固定。

CNET科技资讯网 2月21日 北京消息（文/周雅）：自从美团点评CEO王兴去年提出“下半场”的概念之后，这个关键词就一直在业界流传——当人口红利消失，智能终端的增速接近天花板，依附在终端的软件服务也会放缓，摆在互联网公司面前的有两条路，要么出海，走国际化路线；要么就是“变”。

先不说“下半场”的命题是否成立，第三方数据服务提供商TalkingData用大数据告诉大家：就算移动互联网到了下半场，格局也已经趋于固定。近期，TalkingData在北京发布一份《2016 年移动互联网行业发展报告》，这份104页的报告基于该公司旗下的数据产品“移动观象台”制作，梳理了2016 年移动互联网的各方面数据，从宏观环境、用户洞察、硬件市场、行业应用和TOP应用榜单五个方面做出总结。

报告显示：

纵观国内形势，移动互联以其智能、联接、高覆盖率等优势，不断推动着互联网和实体经济的深度融合。移动支付、移动购物、移动O2O等移动化、个性化消费形式的逐步普及，不断改善着人们的消费结构，追求品质的大众消费观念也更加趋于理性。这些改变无疑将为信息、文化、旅游、健康等产业注入更多消费潜能。

应用格局趋于固定

在2016年中，通讯社交仍然是覆盖率与使用率最高的应用类别、但增长乏力；而视频、游戏、网络购物类应用同属于大众人群使用率及覆盖率较高的应用类别。这说明了，社交及娱乐作为移动智能终端用户的刚性需求，用户市场基本释放完毕，市场格局基本稳定。

稳定的市场格局下，用户刚需基本得到满足了、用户应用兴趣也逐渐下降了，这时候，细分类别应用的市场潜力正在释放：房产类应用是2016年中覆盖率增长最为迅猛的应用类别，餐饮、健康美容、教育等消费类型应用覆盖率也在保持增长。

同时，细分行业的渗透以及与创新技术的结合，将会成为未来应用市场的增长点。

但是，细分类别应用的市场潜力虽仍在释放，新应用进入门槛也越来越高，格局已经趋于固定。

下图中可见，三年来，各细分领域都有至少3款应用进入覆盖率TOP1000榜单，而视频、餐饮、音乐、阅读等类型的应用款数基本维持不变或者负增长。此外受2016年共享单车大热影响，出行类应用款数增长明显，而交通导航类应用行业聚集度提升导致应用数量降幅最大。

13.7亿台智能终端，几乎人手一台

截至2016年12月，我国移动智能终端规模达13.7亿台，根据中国国家统计局的最新数据显示，2016年中国大陆总人口为13.83亿人——这个数字说明人口红利减退，流量经营时代来临，充分盘活和经营现有流量成为挑战。

在这13.7亿智能终端用户中，女性用户逐渐增多；从年龄层面来看，移动互联网已经是年轻人的游乐场，00后+90后与80后人群旗鼓相当，是移动互联网的主流群体，于是出现了很多诸如二次元、直播等现象级应用；而70后、60后的中老年人群对移动端的需求也在逐渐攀升，中老年智能机的占比由去年的26.4%上涨到今年的28.5%。

均衡每个用户的行为来看，安装APP和打开APP的数量是在一个稳定的数字范围内的。安装量上，2014年用户平均安装了34款，2015年接近40款，2016年39款；打开频率上，2014年基本上一台设备能够使20款应用，2015年25款，2016 年23款。可见，人们使用APP的习惯慢慢固化，一屏之争更加激烈，应用如何挤入用户设备的首屏成为关键。

头部应用覆盖广，“TAB”格局暂时难以撼动

图中清晰明了：覆盖率Top 20中，有9款属于腾讯系，而阿里系与百度系应用分别有5款及3款上榜，可见在移动互联网应用市场格局相对固化的当下，“腾讯-阿里-百度”的格局暂时难以撼动。

而其中腾讯的微信和QQ两个应用又远远的与其它应用拉开距离。结合前文所述,2016年人均安装App只有23个，这个图表就已经占了20个，看来对于尚未站稳脚跟的“上半场”选手来说，“下半场”也无法扭转局面了。

或许就像上文所说，仍想搏一搏的企业或许可以从细分市场找空间。

“存量掘金”是企业重要命题

“十三五”时期，中国对实施网络强国战略、国家大数据战略和“互联网+”行动计划等作出重要部署，移动互联网、大数据、人

工智能、虚拟现实等产业迎来发展契机。

法律法规的出台、演进及完善是一把双刃剑，一方面让逐渐规范化，另外也制约了网约车、互联网广告和网络直播等细分行业的落地；资本投入放缓，创业公司锐减；行业门槛提高，标准化平台再次聚合。

相应的，政策与资本的变化，再加上移动互联网趋于年轻化，催生了2016年年度热点：

而2016又是中国互联网理性数据驱动和价值回归之年。

于是，在这个数据爆炸却又用户增量趋于饱和的时代，如何借助智能数据挖掘、商务智能等大数据技术，充分利用数据价值解决现实问题、制定企业日常决策，在现有流量基础上真正实现“存量掘金”成为了企业亟需解决的的重要命题。

当然，如果你还意犹未尽，报告完整版请戳：TalkingData《2016 年移动互联网行业发展报告》