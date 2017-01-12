年会上，雷军给小米定下“小目标”：2017年先赚一千亿

雷军今天在小米年会上发表了内部讲话，给小米定下小目标——“2017年，小米整体收入破千亿元。”雷军说起来还有点小激动。

CNET科技资讯网 1月12日 北京消息：雷军今天在小米年会上发表了内部讲话，给小米定下小目标——“2017年，小米整体收入破千亿元。”雷军说起来还有点小激动。

在雷军口中，2016年是小米的“补课元年”，他首先回顾了2016年小米的战绩，包括新品小米5、小米5s、小米Note 2以及小米MIX，同时全球累计专利申请总量已突破1万6千项，授权总量已达3612项目，其中涉外专利授权量1767项。

2016年，小米之家升级为品牌零售旗舰店，线下品牌零售旗舰店至今已经开通54家。2017年，小米计划开200家店，未来三年计划开通1000家小米之家。

到了2017年，小米要聚焦5大核心战略，分别是：黑科技、新零售、国际化、人工智能和互联网金融五大部分。用雷军的话来说，就是“天上不会掉馅饼，撸起袖子加油干！”

最后雷军再次强调了小米的核心价值观：真诚和热爱——“诚就是踏踏实实用真材实料做品质过硬、价格厚道的产品，和粉丝做朋友，用心倾听用户需求；热爱就是聚拢一批追求极致产品的兄弟姐妹，大家做自己喜欢的事情，咬定青山不放松、千难万险不回头，享受创业乐趣。”

“如果不真诚，做事不厚道，再高明的忽悠也长久不了，用户总会看穿离你而去；如果不热爱，你肯定没法坚持创业长跑中孤独寂寞和玩命死磕中的痛苦，肯定做不出真正让人感动的产品。”雷军一番话道出小米的核心。

附小米年会雷军演讲实录：

各位小米的同学们：

大家新年好！

刚刚过去的2016年，对所有小米人来说，正如习总书记在新年致辞中讲到的“是非凡的一年，也是难忘的一年。”。

2016年是小米的“补课元年”，我们主动降速调整，依然取得了一系列继往开来、影响深远的成果，其中最重要的有6项。

一、坚持技术创新，突破手机高端市场

小米是一家工程师文化主导的公司，“探索黑科技”是骨子里的追求。2016年，小米5在全球首发四轴光学防抖和3D陶瓷。小米5s在中国首发超感光相机，单位像素面积达到1.55um，还在全球首发无孔式超声波指纹。年底的小米Note2率先采用双曲面柔性屏，而小米MIX在全球首发全面屏和全陶瓷机身。

我们在全球累计专利申请总量已突破1万6千项，授权总量已达3612项目，其中涉外专利授权量1767项。

正是有这些持续的技术创新，我们才能突破并站稳高端手机市场。

二、新零售高歌猛进

2016年我们依然是手机电商之王，天猫“双十一”四连冠。我们还把小米之家升级为品牌零售旗舰店。至今已经开通54家，开一家火一家，其中上海大悦城店、北京五彩城店、郑州大卫城店年销售额破亿元。今年我们计划开200家店，未来三年计划开通1000家小米之家。

三、国际化业务高速增长。

2016年，我们的国际业务取得突破性进展，10月印度市场销售135万台手机，全年销售突破10亿美元，成功跻身印度手机市场前三。

四、以小米手机为核心的生态链整体崛起

2016年，小米手机周边的生态链系统全年收入过150亿元，连接了超过5000万台智能设备。小米也成为全球最大的智能硬件孵化生态。

五、互联网商业模式得到充分验证

去年，我们的互联网收入实现了翻番，国际战场和生态链业务也大获成功，小米的商业模式已被充分验证。

六、管理升级、效率提升

以手机部为例，管理结构调整后，半年内团队规模翻番，进一步强化了产品研发、供应链和品质管理。与此同时，我们也在强化公司治理的信息化，以此为基础，全面推进精细化管理。

尽管困难很多，我们依然取得了耀眼的成绩，感谢所有小米人的锐意进取和辛勤付出，感谢大家！

最坏的时候已经过去了

取得的成绩非凡，而经历的挑战则是难忘的。前几年我们冲得太快，创造了现代商业史上的成长奇迹，但也提前透支了一部分成长性。所以，我们必须放慢脚步、认真补课，而且早补要比晚补好，文火慢补要比急火猛药好。

小米起家的电商销售模式也遇到了挑战。眼下只做电商已经不够，毕竟电商目前还只占社会零售总额10%，虽然手机市场要好一些，也才20%。小米是一家有雄心的公司，不安于只做一家不错的电商手机公司，所以要升级商业模式，要把纯线上模式升级到线上下融合的“新零售”。

同时，我们去年遭遇了四个月缺货，手机供应链非常复杂，过去几年我们在这方面积累还是远远不够，再加上一些客观因素，这不是靠过去一年努力就能弥补的。不过，最坏的时候已经过去了。用技术创新和产品说话，我们去年比前年强大，今年肯定比去年更强大！

五大核心战略和一个小目标

2017年怎么干？“天上不会掉馅饼，撸起袖子加油干！”

今年，我们要聚焦5大核心战略，分别是：黑科技、新零售、国际化、人工智能和互联网金融五大部分。

前三点我们在去年就已经全力投入，并取得了阶段性的出色成绩，在这里我重点说说后两条。

AlphaGo去年出人意料地轻松大胜顶尖棋士李世石，最近又套了个叫Master的马甲60连胜横扫全部人类高手。去年3月我就写过一篇文章，AlphaGo吹响了人工智能改变人类生活的号角，让所有人都看到了人工智能的广阔前景。

去年小米人脸检测新算法在权威的FDDB人脸检测准确率榜上拿下第一。当人类信息以指数级别爆发增长时，我们需要有能深度学习的人工智能为我们提供有力协助，帮助我们让人类生活更加便捷轻松，这显然是我们的使命。

在人工智能之外，金融也是我们今年要拉开阵势干的大事。2016年最后几天，我们家也开起了银行。新网银行成立，我们是第二大股东。除了这个大家都知道的新闻，我们其实已经组建起300多人的团队，在金融领域已经完成贷款、保险、证券、理财和支付等全领域布局，还拿到多种金融牌照。

这对小米的未来有着至关重要的意义。将来，所有的商业巨头都是互联网公司，也都是金融公司，未来的金融都将建立在人工智能和大数据基础上。今天我们还是一家创业公司，但我们也一样有这样的雄心和能力。

说起来还有点小激动。新年里，我们也“定个小目标”——2017年，小米整体收入破千亿元。

比1000亿营收更重要的是价值观

真诚和热爱就是小米价值观。真诚就是踏踏实实用真材实料做品质过硬、价格厚道的产品，和粉丝做朋友，用心倾听用户需求；热爱就是聚拢一批追求极致产品的兄弟姐妹，大家做自己喜欢的事情，咬定青山不放松、千难万险不回头，享受创业乐趣。

这之所以是小米的核心。如果不真诚，做事不厚道，再高明的忽悠也长久不了，用户总会看穿离你而去；如果不热爱，你肯定没法坚持创业长跑中孤独寂寞和玩命死磕中的痛苦，肯定做不出真正让人感动的产品。

我们的愿景是让所有人都能享受科技的乐趣，如果自己都不能想享受这个过程，怎么可能让用户享受结果？

其实，我们的真诚与热爱，已经深刻的改变了这个世界的一部分，深刻影响了几亿人的生活。

回顾小米创业这7年，我们消灭了山寨机，激活整个手机业界的品质提升，硬件生态链还提供了一系列世界级产品，提供了数百种优秀的产品，彻底改变了很多行业的面貌。

从小米诞生的第一天起，我们就怀着一颗成为伟大公司的梦想。相比追求利润，我相信追求产品体验更有前途。相比渠道层层加价，我相信真材实料定价厚道终究会更得人心。这注定是一条布满荆棘的荣誉之路，经得起磨难，受得了委屈，才能奔向我们梦想的星辰大海。

感谢小米所有的兄弟姐妹，感谢你们过去以及将来将要做出的巨大付出。几十年后，我们每一个人都可以自豪地说，把青春与热血贡献给了，用科技改变人类生活方式的伟大事业。

雷军

2017.1.12