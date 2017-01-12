Panzura公司获得3200万美元发展资金

云存储网关供应商Panzura公司已经在其E轮融资当中筹得3200万美元，而新任CEO Patrick Harr则证明了他在业务发展领域的突出贡献。

云存储网关供应商Panzura公司已经在其E轮融资当中筹得3200万美元，而新任CEO Patrick Harr则证明了他在业务发展领域的突出贡献。

根据我们得到的消息，Panzura公司在2016年迎来了创纪录的良好发展态势，其新增超过100家企业客户并将销售渠道与联盟关系扩展至AWS、谷歌、IBM以及微软Azure等云巨头领域。该公司在去年年内新增超过26 PB企业存储数据，其产品则已经被部署至33个国家的多个行业与政府机构当中。

这笔发展资金由Matrix Partners牵头提供，一同参与的还有Meritech Capital Partners、Opus Capital、Chevron、西部数据以及一家未公开的战略投资方。

Harr指出：“内部存储模式已经过时、成本高昂且开始在庞大的自身规模下逐渐崩溃……我们对于新一轮融资结果感到振奋，这将使我们能够将自身业务延伸至更多新客户及市场空间处，从而帮助其通过由已然衰亡的内部存储模式转向混合云存储并借此获益。”

你们这帮还在用内部存储方案的家伙通通要死……哦等等，你们也正是混合云方案的主要受众。不管怎么样，Patrick都用实际言论表达了他的喜悦之情。

去年12月，竞争对手Nasuni公司亦完成了一轮总额达2500万美元的融资。总而言之，云存储网关业务正在不断升温，并成为市场关注的焦点所在。