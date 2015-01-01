Kaminario完成F轮融资 K2全闪存阵列吸金有道

全闪存阵列提供商Kaminario在F轮融资中获得了7500万美元，总资金达到2.18亿美元

全闪存阵列提供商Kaminario在F轮融资中获得了7500万美元，总资金达到2.18亿美元

私募股权公司Waterwood在该轮融资中领投，其战略是投资于处于增长阶段的技术公司，此外资金还来自于新兴的、现有的投资者，包括红杉、Pitango、Lazarus、Silicon Valley Bank以及Globespan Capital Partners。

Kaminario首席执行官Dani Golan表示：“这轮融资将使我们继续在全球的扩张，加快我们的创新步伐以更好地服务于客户，”这意味着Kaminario将扩大其市场计划，利用渠道计划加强在东西欧、亚太、中东的全球覆盖，并开发自己的产品技术。

市场计划包括扩大技术生态系统合作伙伴关系，更加紧密地集成数据库平台、虚拟化解决方案、虚拟机管理程序和开发范例。

工程开发将包括无中断的免费升级，NVMe驱动器以及使用NVMe over Fabric。

重点将是支持DevOps和容器化，让存储更接近计算。配置虚拟阵列将变成可能，例如对于应用来说，重新快速动态配置、增加更多计算。

Kaminario还期待未来更加多层次化，这样就能利用尚未产品化的架构功能。我们可以设想阵列中将有不同类别的NVMe存储机架。一种可能是关键任务型，采用高性能（读和写）和高耐用性闪存驱动器，适合于OLTP和分析。

第二种可能是读优化的机架，采用具有较低耐用性的驱动器。可以想到，第三种机架是采用更低写入耐用性的驱动器，针对那些写入需求较低、但是读需求一般或者较高的应用。这种多层次的开发取决于那些为这些层开发专有驱动器的闪存硬件厂商。

Kaminario指出，根据IDC的研究报告显示，全闪存阵列市场从2015年到2020年的复合年增长率预计为21.4%，成为规模400亿美元企业级存储系统市场中增长最快的一个细分市场。Kaminario认为，物联网的崛起，云计算和智能终端连接设备是增长的主要动力。

Golan表示，Kaminario通常是向专注于SaaS客户和项目进行售卖，他们的数据存储需求增长快，即使传统存储阵列市场正在下滑。

他强调说，这次融资是超额认购的，Kaminario最初只计划筹集大约4000万美元。他说，投资者有信心Kaminario现有的和正在开发的技术能够维持和扩大Kaminario未来计划的竞争优势。

ESG创始人、高级分析师Steve Dulessie在声明中称：“I/O慢可能意味着业务的死亡——还有过量配置的成本。Kaminario可以很完美地处理过量的I/O需求，而又不迫使提供商提前采购超出需求的量。”

Wikibon共同创始人、首席技术官David Floyer在他的声明中暗示了K2阵列“多层次”的未来：“Kaminario很好地解决了企业对性能和容量型闪存存储的需求。”