高德发布2016交通报告：加班时间最长公司，BAT均上榜

报告显示，济南、哈尔滨、北京位列全国堵城前三，2016年全国1/3的城市通勤受拥堵威胁，贵阳和昆明则挤入年度堵城排行榜TOP10，分列第五位和第七位。

CNET科技资讯网 1月10日 北京消息：今日，高德地图联合交通运输部科学研究院、清华大学戴姆勒可持续交通研究中心、阿里云、清华同衡规划设计研究院、第一财经数据新媒体等权威机构正式发布了《2016年度中国主要城市交通分析报告》。报告显示，济南、哈尔滨、北京位列全国堵城前三，2016年全国1/3的城市通勤受拥堵威胁，贵阳和昆明则挤入年度堵城排行榜TOP10，分列第五位和第七位。

2016年度十大堵城分别是：济南、哈尔滨、北京、重庆、贵阳、深圳、昆明、杭州、大连和广州。其中，前4个城市的高峰拥堵延时指数超过2.0，也就是说，这些城市因交通拥堵而造成通勤时间是畅通情况下的2倍。

同时，报告首次通过对城市道路规划各个因素的数据，综合评价了主要城市道路规划，并列出了道路规划优秀城市TOP10和道路规划不合理城市TOP10。其中，石家庄的道路规划评价最优，哈尔滨的道路规划最不合理。

此外，根据高德用户出行数据表明，2016年用户在餐饮、旅游、住宿、运动这些消费领域上的出行比例同比去年出行变少，而在工作、金融、医疗、汽车相关目的地上的占比有所增加。可见，在过去的一年里工作在用户生活中的重要程度有所增加。

一线城市拥堵下降 二线城市拥堵加剧

2016年，济南和哈尔滨超越北京，成为全国最堵的两个城市。其中，济南是2016年年度晚高峰最堵的城市，拥堵延时指数高达2.28，可以说是“下班最艰难之城”；哈尔滨则是2016年度早高峰最堵的城市，峰拥堵指数高达2.10，可以说是“上班最苦逼之城”。 “首堵”济南的拥堵区域主要集中在市中区和历下区，覆盖市中心的趵突泉、植物园、千佛山、奥体中心及众多高校园区。济南的拥堵主要与2016年政府“高快一体”、“海绵城市建设”、新建地铁等城市大面修路施工有关，这些利民项目可能在短期给出行带来不便，预计竣工后济南拥堵将得到较大的改善。而哈尔滨则在本次报告中被评为道路规划最不合理城市，道路规划严重影响其交通发展。

▲2016年度中国10大堵城，济南和哈尔滨排在前两位

随着城市经济的发展，汽车保有量的逐渐增加，全国有1/3的城市高峰通勤受到拥堵的威胁，报告调研的60个主要城市中有32个城市高峰拥堵延时指数超过1.8，也就是说正常情况通勤30分钟在这些城市会增加24分钟，达到54分钟。

▲全国1/3的城市高峰通勤受到拥堵的威胁

从发展趋势上看，一线城市拥堵幅度增长幅度基本停滞，深圳拥堵涨幅小于2%，北京拥堵涨幅微弱仅为0.24%，老牌堵城广州和上海甚至稍有下降，说明各地政府的治堵措施起到了作用。而从四个季度的拥堵趋势来看，一线城市第四季度均呈现下降趋势，其中深圳同比降幅最大达9.2%。

报告还显示，2016年11月之后，一线城市北上广深拥堵较10月份有明显下降，较上一年同期也有明显下降。这可能与冬季用户出行减少、春运返乡、治理政策、雾霾、网约车新政等多重因素有关。

▲2016年11月后，一线城市拥堵环比下降

▲2016年11月后，一线城市城区拥堵下降，郊区上升

反之，二线城市平均拥堵涨幅明显达到3.7%，其中重庆、长春、嘉兴、沈阳等城市拥涨幅超过7%。值得注意的是，重庆同时也是GDP增速领跑全国的城市，而长春拥堵涨幅大主要因为省会城市虹吸周边小城市。

▲一线城市增长停滞，二线城市增长迅猛

具体来看，北京地区的变化趋势是拥堵由中心城区向郊区转移，副中心通州拥堵上涨明显。北京地区产业疏解方案年底效果显著，城区六成以上区块同比呈现缓解。另外，在2016年度交通报告的北京分报告中，还研究了北京外地车的出行特征，数据显示北京外地车用户主要分布在天通苑、回龙观、望京、通州、双井等区域，通往办公区热力最高的5个区域分别是国贸、望京、中关村、上地和三里屯等区域。

▲北京外地车居住主要分布在北部和东部区域

郑州是“网民心中的堵城” 杭州深圳成治堵典范

结合此次报告，高德地图与央视财经联合举行了“网民心中的堵城”大调查：“谁是你心中的中国堵城之首”。调查结果显示，北京得到的票数最高，占20个城市中的31.8%，第二名郑州得票比例为8.8%，第三名是济南得票比例为6.7%。在得票率最高的TOP10城市中，郑州意外入榜并位列第二。高德地图每季度、年度拥堵排名中。仅郑州从未进入堵城TOP10。因此，高德对网民心中堵城郑州的拥堵原因做了一些分析。

数据显示，郑州早晚高峰拥堵差异大，周未拥堵下降幅度小，拥堵区域多位于人口集中且交互频繁的位置，造成多数郑州市民对城市拥堵的深刻印象。但实际上，郑州大部分区域拥堵程度不高，拥堵程度高且集中的区域承载城区67%出行，因此造成人们认知偏差。

▲郑州拥堵程度高且集中的区域承载城区67%出行

兰州和青岛也是两个城市标签非常突出的城市。其中，兰州是节假日顽固拥堵之城。年度节假日期间，全国最拥堵的城市非兰州莫属。该城市2016年全天(6-22点)平均拥堵延时指数1.79比去年的堵城第一名济南的指数还高出5.3%。也就是说周末的任意时段驾车每出行1小时，都需要多花费47分钟的时间，该拥堵程度比南京的通勤高峰还要拥堵。

▲兰州是节假日期间全国最拥堵的城市

青岛则是朝九晚五之城。因为高峰出行里程占比最高的城市是青岛，高峰出行里程占全天出行的22.8%，比去年的朝九晚五之城太原高于0.1%。在高峰出行里程占比TOP10的城市都是北方城市，南方城市高峰出行占比相对偏少，这主要与早高峰南北方出行差异有关。

▲青岛是高峰出行里程占比最高的城市

2016年凸显出的两个治堵效果明显的城市——杭州和深圳成年度治堵典范之城。杭州2016年拥堵下降与G20开始前的两治一整、G20的单双号限行、交通违法曝光台的推出、城市多个快速路节点的打通有关。从全年数据来看，G20成拥堵分水岭，下半年比上半年拥堵下降了13%。

深圳2016年缓堵可能与3月开始禁摩，4月15号扩大限外区域，8月8号开始HOV车道、10月24日国内首条“拉链式”潮汐车道等措施有关。2016年第四季度与前三季度相比，拥堵下降了4.1%。

道路规划优秀城市TOP10 石家庄“意外”夺魁

报告首次根据道路级配、路网密度、道路面积率、交叉口间距、人均偏航次数、出行路径非直线系数六项指标，综合评价了全国主要城市的道路规划水平。参与评比的城市为一线城市、新一线城市及人口大于300万的省会级城市，共34个。这些城市中，石家庄的道路规划评价最优，哈尔滨的道路规划最不合理。而一线城市北上广深的道路规划均较为合理性，评分由高到低依次为广州、上海、北京、深圳；且广州的道路规划水平在全国百城中高居第二位，明显高于其他三个城市。

▲道路规划优秀城市TOP10，石家庄最优

拥堵产生的原因，与城市道路的规划密切相关，但也并非唯一因素。石家庄属于规划很好但拥堵严重的城市，在规划的6个指标中石家庄有4项指标都是极高的，其中道路级配拿到了满分，是道路中规划最好的城市，但从其他各项系数中可以发现，该城市路网密度和道路面积系数低，这也就是石家庄拥堵的主要原因之一。

▲石家庄在6个指标中有4项指标都很高

厦门则正好相反，虽然规划不好但拥堵程度并不算高。这是因为厦门的道路配级指标最低，路网面积和密度也不足，在规划不合理的城市中排名第二，但因为交通治理得当，厦门的拥堵在年度排在35位，高峰拥堵延时指数1.718，是拥堵程度较低的城市。

▲厦门在规划不合理的城市中排名第二

BAT均上榜加班公司 下班最晚是华为

根据高德用户出行目的地分析，2016年用户在工作、金融、医疗、汽车这些商务和医疗上增加较多，而在餐饮、旅游、住宿、运动这些消费领域上相比去年出行比例在变少，说明用户更注重工作，消费却更谨慎。另外，在“其它出行“上相比去年比例也在降低，说明用户出行的目的性也在变强。

▲从出行目的地来看，2016年用户更注重工作，消费却更谨慎

就目的地为医疗场所的数据分析而言，从全国医疗目的出行的均次分布可以看出，医疗次数极高的城市多是一线或新一线城市，北京、上海和重庆排在前三位。另外一些省会城市医疗出行次数也明显高于周边城市。值得注意的是，河北省和山东省多数地区都是医疗出行次数较多的区域。

▲2016年中国看病地图，北京、上海和重庆在前三位

文化娱乐依然是生活的重要组成部分。以看演唱会为代表，高德地图分析了年度开演唱会超过5场的明星，通过监测演唱会场馆周边拥堵情况发现，2016年周杰伦演唱会体育馆周边拥堵最为严重，在22：00—24：00这一时段平均拥堵延时指数高达2.76，是开演唱会的明星中对场馆周边交通影响最大的一位。陈奕迅和张杰则紧随其后。

▲明星演唱会对周边交通的影响，周杰伦位列第一

报告还首次根据高德地图大数据，得出加班最多的城市、办公地点和公司。其中，从城市维度看，北上广深不出所料位居前四；从加班时间来看，以18：00开始计算加班时长，华为是平均下班时间最晚的公司，直到21:57分，而新浪2016年加班时间同比去年下降24.1%；从公司维度看，市值最高的三家互联网公司BAT均在加班最多公司中；从夜间公司周边拥堵情况来看，晚十点后互联网公司周边道路依然繁忙，拥堵延时指数高于其它区域，其中奇虎360周边拥堵延时指数最高。

▲BAT均上榜加班时间最长公司，华为排第一

加班最多的互联网公司，往往也是造富能力最强的。从2016年公司去往别墅区的分布来看，北京上班族住在别墅的分布系数为0.2，排在第二名的是是上海分布系数为0.19，两城市遥遥领先其它城市，长三角区域进入TOP10的城市有4个，分别是上海、苏州、杭州、南京。再具体到科技公司，阿里巴巴、华为和百度去往别墅区的人员最多。

▲阿里巴巴、华为、百度员工最土豪，住别墅的比例最高

高档车型驾驶比经济车型更野蛮宝马车主爱购物

报告还显示，就全国驾驶行为评分来看，华北地区、东北地区、新疆地区驾驶评分较高，而华东、华南、中西部地区驾驶评分相对较低。从汽车品牌的角度来讲，在年度“野蛮”的车型中以中高档汽车为主，其中mini汽车年度驾驶评分仅有80.68，排名年度第一，在上榜的品牌中日系车占3席、德系3席、美系车2席。与之对应，在年度“文明”驾驶的车型中以中经济型汽车为主，在上榜的品牌中都是国产品牌，其中幻速以88.7分位于第一位。

▲年度“野蛮”的车型中以中高档汽车为主，宝马mini排首位

另外，报告数据显示七个豪华汽车品牌的用户出行偏好有所不同，奔驰用户住别墅的比例较高，出门在外也喜欢住高档的酒店，宝马用户喜欢购物，多去往步行街或大的购物中心，沃尔沃用户较文艺喜欢剧场和动植物园，奥迪用户多去往政府、医院、高校，英菲尼迪用户在娱乐方面较突出，爱看电影、爱美容，雷克萨斯用户多在工厂和小学活动，凯迪拉克用户喜欢洗浴场所。

▲德系三大品牌中，奔驰商务、宝马更小资、奥迪很正统

全国高速公路货车流量增长14%山西涨幅居首

此外，高德地图与交通运输部综合交通运输大数据应用中心联合发布了《全国高速公路货运特征分析》。数据显示，高速公路货运交通量持续稳步增长，2016年全国26个省市高速公路货车流量约为15亿辆次，年日均货车流量为493万辆次，同比增长14%，其中山西、广东、贵州位列涨幅前三名，同比增长36%、21%和20%。

▲2016年全国高速公路货车流量前三是广东、河北和浙江

货车车型方面，2016年高速公路网中重型货车的占比最大为33%，较2015年增长了18%，中型货车则略有下降，减少了3%。据悉，山西、贵州从5月份开始实施高速公路货车通行费优惠政策，助推了重型货车流量的大幅增长。

▲山西、贵州重型车增长速度排在最前列

截止目前，高德地图已连续三年发布了中国主要城市交通分析报告，不仅有年度、季度分析报告，还有各城市的月报、周报、日报和节假日出行预测报告，涵盖全国100个城市。此外，高德地图的实时交通信息服务，已经支持全国所有城市(364个以上)，是国内首家实时交通信息服务覆盖全国的地图软件。

“高德地图的海量交通出行数据来自于交通行业浮动车(出租车、物流车等)和高德地图超过7亿用户的出行数据、以及第三方合作伙伴数据的结合，多渠道的海量数据保证了报告结果的准确性和权威性。” 高德地图副总裁董振宁表示，“高德地图愿与政府、企业、院校、研究机构加强合作，共同研究城市交通现状及发展趋势，为治理城市拥堵提供决策，共建交通共同体。同时，高德地图将免费共享与开放交通二次大数据，实现大数据的融合与互通。”