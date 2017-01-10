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图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单
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时间： 2017-01-10 来源：CNET科技资讯网 作者：周雅

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亚马逊中国今天公布了2016跨境网购趋势报告，报告基于亚马逊海外购大数据和消费者行为调查，得出4个结论：跨境网购愈发普及并常态化、跨境网购人群年轻化、跨境网购更趋品质化和免费跨境配送释放消费潜力。

CNET科技资讯网 1月10日 北京消息（文/周雅）：亚马逊中国今天公布了2016跨境网购趋势报告，报告基于亚马逊海外购大数据和消费者行为调查，得出4个结论：跨境网购愈发普及并常态化、跨境网购人群年轻化、跨境网购更趋品质化和免费跨境配送释放消费潜力。 

让我们一起来看报告详情：

现象一：跨境网购愈发普及并常态化，黑五深入人心。

2016年12月，亚马逊海外购活跃用户数量是2014发布之初的23倍，其中拥有2年以下跨境网购经验的消费者占比超过50%。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

自从亚马逊在国内推出亚马逊Prime会员以来，“剁手党”更加“嚣张”了起来——注册会员的订单覆盖了全国31个省市自治区的380多个市和地区，最南至海南三亚市，最北达黑龙江大兴安岭地区，最西为新疆喀什地区，最东则是黑龙江双鸭山市。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

2016年黑五当天，亚马逊中国的销售额较2015年同期翻番，是双11当天的6倍；而亚马逊香港/保税仓黑五当天的销售额是去年同期的12倍。 

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

现象二：跨境消费人群趋年轻化，家庭成为主力群体。

哪些人最会海淘？年轻化、高学历、高收入依然是目前亚马逊跨境消费人群的三大特点。数据显示，35岁以下的海淘用户占比近8成，拥有大学及以上学历的亚马逊消费者占9成，月收入5000元以上的消费者占比则由2015年的53%提高到了62%，这也意味着，和中国互联网一起成长起来的这一代人，已经成为了跨境网购的主力消费人群，更愿意追求高品质的生活。

一个新的现象是，家庭成为跨境网购群体的主力军，从个人需求到家庭需求衍变，说明了他们从以前的偶尔买逐渐变成现在的经常买，其中有子女的家庭占比约84%。 

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

现象三：跨境网购更趋品质化，消费者对品质与价格的关注首次持平。

近年来，越来越多的人对品质的看重超过了价格，比起买便宜的，更愿意买品质好的。亚马逊跨境电子商务趋势报告显示，2015年，中国消费者在跨境网购中最关注价格。而2016年，品质与价格首次并列成为中国消费者跨境网购的关注点。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单 

另一个有趣的现象是，女性对产品品质的需求远远高过了男性，而男性更关注的还是价格。所以，直男们也不要再嫌你们的女票爱花钱了，她们花出去的每一分钱，都是在对随随便便的生活say no！

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

现象四：免费跨境配送释放消费潜力。

2016年亚马逊Prime会员服务的上线，为中国的海淘党们准备了跨境配送单笔订单满200元免运费的服务，这极大地刺激了大家的消费潜力。今年黑五及圣诞购物季，亚马逊共发售了超过10亿的亚马逊Prime商品及FBA（亚马逊物流）商品，直接的结果是：亚马逊Prime会员全站订单平均交易额远高于非Prime会员。

同时，亚马逊Prime的30天免费试用也收到了好效果。根据“2016年亚马逊中国消费者行为调研”，亚马逊用户表示试用Prime后平均每月购买频次增加了，9成以上的消费者试用Prime会员服务以后有向身边人推荐的冲动。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

现象五：海外购十大销量城市性格大不同

从地域分布来看，一线城市依然是领头羊，且以南方城市为主。2016年亚马逊海外购商品销量排行十大城市分别为：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、天津、武汉、苏州，其中苏州首次进入排行榜前十。

北京【居家城】    偏爱购买家居选品——皇城根脚下的帝都人民，从2015年大量购买空气净化器的健康城，变成了更加注重家居品质的居家城。

上海【宝贝城】    奶粉、玩具、母婴用品等购买大市——魔都上海则由2015年的奶粉城，丰富到了爱买母婴产品的宝贝城。

广州【智能城】    购买智能选品最多

深圳【美丽城】    偏爱美妆、饰品

成都【杯杯城】    偏爱保温杯等瓶瓶罐罐

杭州【办公城】    打印机、鼠标等办公类用品购买大市

南京【玩具城】    玩具购买金额名列前茅

天津【数码城】    数码产品购买金额排名在十大城市中最靠前

武汉【户外城】    热衷购买户外用品

苏州【厨具城】    厨具用品购买金额排名在十大城市中最靠前

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单 

省份不同，海淘关注因素各不相同南部地区跨境网购用户更看重是否为正品”；南北部地区跨境网购用户比中部地区跨境网购用户更重视价格广西江西西藏三“西”省份更关注运费及关税。

南部北部海淘的产品也各有所好：南方跨境网购用户更爱是购买护肤美妆服饰鞋靴集中省份），北方跨境网购用户懂养生是购买保健品的集中省份）

现象六：母婴、美妆呈上升趋势

品类方面，服装、鞋靴是2016年亚马逊海外购最受中国消费者欢迎的两大品类。母婴和美妆表现尤为亮眼，分别由2015年的第8、9位成功跻身2016年第3、4位。看来，随着国家二胎政策的开放，女性对购物品质需求的日益增强，都极大地影响着整个海外购品类的排名。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

亮点七：2016最受欢迎的十个品牌

今年的最受欢迎海外购品牌排行榜与2015年相比变化极大，除了CK、Comotomo、膳魔师、Crocs仍在榜单，其他6位均为新晋前十榜单的海外购品牌。同时，这十大最受欢迎品牌全部来自母婴和时尚类品牌，再次印证了海淘党们的对母婴、服饰、鞋靴等品类的购买意愿最强。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单 

亮点八：最受欢迎的跨境Prime商品

最受中国消费者青睐的跨境Prime商品包括来自亚马逊美国的Ddrops Baby D3滴剂、Bad Air Sponge吸收异味空气净化剂、膳魔师Foogo真空杯、L’il Critters小熊软糖、玉兰油新生塑颜金纯面霜，以及来自亚马逊英国的德龙迷你Me咖啡机、飞利浦电动牙刷和标准牙刷头、欧乐-B Genius 8900 电动充电牙刷和其乐Edgewick男士休闲鞋。

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单 

英国站受欢迎单品

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

美国站受欢迎单品

亮点九：巨蟹座最爱买，天蝎座最精明！

不同星座的海淘党们的海淘特征当然也不同。最爱买买买的是一直被认为温柔顾家的巨蟹座，巨蟹座宝宝们无论是在“海淘花费总额超过1万元”、“每笔订单花费在5000元以上”和“月均海淘7次以上”排名，都是第一！

天蝎座对运费及关税问题最为关注，他们善于找到跨境运费最划算的商品，荣登“最精明的星座”。

狮子座和双鱼座对到货周期问题最为在意，获得“最焦虑的星座”称号。

金牛座则以买的东西最实在而再次证明了其对金钱的看重；最省钱的星座称号则被风一般飘忽不定的水瓶座宝宝们！

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

亮点十：60岁以上最能花！

虽然海淘群体整体趋向年轻化，但并不意味着老年人就被海淘世界抛弃了。在这次数据调研中，60岁及60岁以上的老年人单笔消费在5000元以上的占比最多！果然，一山还比一山高，老年人剁起手来完全不遑多让啊！

图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

 

亮点十一：男性喜欢导购网站，女性易被安利。

一半以上的男性消费者是通过导购网站来选择跨境网购的平台；而对于女性来讲，被亲友安利则是一件最为幸福的事情，亲友推荐是近60%女性消费者选择海淘网站的关键。

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