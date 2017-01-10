图解亚马逊2016跨境网购趋势报告：去年账单

亚马逊中国今天公布了2016跨境网购趋势报告，报告基于亚马逊海外购大数据和消费者行为调查，得出4个结论：跨境网购愈发普及并常态化、跨境网购人群年轻化、跨境网购更趋品质化和免费跨境配送释放消费潜力。

CNET科技资讯网 1月10日 北京消息（文/周雅）：亚马逊中国今天公布了2016跨境网购趋势报告，报告基于亚马逊海外购大数据和消费者行为调查，得出4个结论：跨境网购愈发普及并常态化、跨境网购人群年轻化、跨境网购更趋品质化和免费跨境配送释放消费潜力。

让我们一起来看报告详情：

现象一：跨境网购愈发普及并常态化，黑五深入人心。

2016年12月，亚马逊海外购活跃用户数量是2014发布之初的23倍，其中拥有2年以下跨境网购经验的消费者占比超过50%。

自从亚马逊在国内推出亚马逊Prime会员以来，“剁手党”更加“嚣张”了起来——注册会员的订单覆盖了全国31个省市自治区的380多个市和地区，最南至海南三亚市，最北达黑龙江大兴安岭地区，最西为新疆喀什地区，最东则是黑龙江双鸭山市。

2016年黑五当天，亚马逊中国的销售额较2015年同期翻番，是双11当天的6倍；而亚马逊香港/保税仓黑五当天的销售额是去年同期的12倍。

现象二：跨境消费人群趋年轻化，家庭成为主力群体。

哪些人最会海淘？年轻化、高学历、高收入依然是目前亚马逊跨境消费人群的三大特点。数据显示，35岁以下的海淘用户占比近8成，拥有大学及以上学历的亚马逊消费者占9成，月收入5000元以上的消费者占比则由2015年的53%提高到了62%，这也意味着，和中国互联网一起成长起来的这一代人，已经成为了跨境网购的主力消费人群，更愿意追求高品质的生活。

一个新的现象是，家庭成为跨境网购群体的主力军，从个人需求到家庭需求衍变，说明了他们从以前的偶尔买逐渐变成现在的经常买，其中有子女的家庭占比约84%。

现象三：跨境网购更趋品质化，消费者对品质与价格的关注首次持平。

近年来，越来越多的人对品质的看重超过了价格，比起买便宜的，更愿意买品质好的。亚马逊跨境电子商务趋势报告显示，2015年，中国消费者在跨境网购中最关注价格。而2016年，品质与价格首次并列成为中国消费者跨境网购的关注点。

另一个有趣的现象是，女性对产品品质的需求远远高过了男性，而男性更关注的还是价格。所以，直男们也不要再嫌你们的女票爱花钱了，她们花出去的每一分钱，都是在对随随便便的生活say no！



现象四：免费跨境配送释放消费潜力。

2016年亚马逊Prime会员服务的上线，为中国的海淘党们准备了跨境配送单笔订单满200元免运费的服务，这极大地刺激了大家的消费潜力。今年黑五及圣诞购物季，亚马逊共发售了超过10亿的亚马逊Prime商品及FBA（亚马逊物流）商品，直接的结果是：亚马逊Prime会员全站订单平均交易额远高于非Prime会员。

同时，亚马逊Prime的30天免费试用也收到了好效果。根据“2016年亚马逊中国消费者行为调研”，亚马逊用户表示试用Prime后平均每月购买频次增加了，9成以上的消费者试用Prime会员服务以后有向身边人推荐的冲动。

现象五：海外购十大销量城市性格大不同

从地域分布来看，一线城市依然是领头羊，且以南方城市为主。2016年亚马逊海外购商品销量排行十大城市分别为：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、天津、武汉、苏州，其中苏州首次进入排行榜前十。

北京【居家城】 偏爱购买家居选品——皇城根脚下的帝都人民，从2015年大量购买空气净化器的健康城，变成了更加注重家居品质的居家城。

上海【宝贝城】 奶粉、玩具、母婴用品等购买大市——魔都上海则由2015年的奶粉城，丰富到了爱买母婴产品的宝贝城。

广州【智能城】 购买智能选品最多

深圳【美丽城】 偏爱美妆、饰品

成都【杯杯城】 偏爱保温杯等瓶瓶罐罐

杭州【办公城】 打印机、鼠标等办公类用品购买大市

南京【玩具城】 玩具购买金额名列前茅

天津【数码城】 数码产品购买金额排名在十大城市中最靠前

武汉【户外城】 热衷购买户外用品

苏州【厨具城】 厨具用品购买金额排名在十大城市中最靠前

省份不同，海淘关注的因素也各不相同：南部地区跨境网购用户更看重“是否为正品”；南北部地区的跨境网购用户比中部地区的跨境网购用户更重视价格；广西、江西、西藏三“西”省份更关注运费及关税。

南部北部海淘的产品也各有所好：南方的跨境网购用户更爱美（是购买护肤美妆和服饰鞋靴的集中省份），北方的跨境网购用户更懂养生（是购买保健品的集中省份）。

现象六：母婴、美妆呈上升趋势

品类方面，服装、鞋靴是2016年亚马逊海外购最受中国消费者欢迎的两大品类。母婴和美妆表现尤为亮眼，分别由2015年的第8、9位成功跻身2016年第3、4位。看来，随着国家二胎政策的开放，女性对购物品质需求的日益增强，都极大地影响着整个海外购品类的排名。

亮点七：2016最受欢迎的十个品牌

今年的最受欢迎海外购品牌排行榜与2015年相比变化极大，除了CK、Comotomo、膳魔师、Crocs仍在榜单，其他6位均为新晋前十榜单的海外购品牌。同时，这十大最受欢迎品牌全部来自母婴和时尚类品牌，再次印证了海淘党们的对母婴、服饰、鞋靴等品类的购买意愿最强。

亮点八：最受欢迎的跨境Prime商品

最受中国消费者青睐的跨境Prime商品包括来自亚马逊美国的Ddrops Baby D3滴剂、Bad Air Sponge吸收异味空气净化剂、膳魔师Foogo真空杯、L’il Critters小熊软糖、玉兰油新生塑颜金纯面霜，以及来自亚马逊英国的德龙迷你Me咖啡机、飞利浦电动牙刷和标准牙刷头、欧乐-B Genius 8900 电动充电牙刷和其乐Edgewick男士休闲鞋。

英国站受欢迎单品

美国站受欢迎单品

亮点九：巨蟹座最爱买，天蝎座最精明！

不同星座的海淘党们的海淘特征当然也不同。最爱买买买的是一直被认为温柔顾家的巨蟹座，巨蟹座宝宝们无论是在“海淘花费总额超过1万元”、“每笔订单花费在5000元以上”和“月均海淘7次以上”排名，都是第一！

天蝎座对运费及关税问题最为关注，他们善于找到跨境运费最划算的商品，荣登“最精明的星座”。

狮子座和双鱼座对到货周期问题最为在意，获得“最焦虑的星座”称号。

金牛座则以买的东西最实在而再次证明了其对金钱的看重；最省钱的星座称号则被风一般飘忽不定的水瓶座宝宝们！

亮点十：60岁以上最能花！

虽然海淘群体整体趋向年轻化，但并不意味着老年人就被海淘世界抛弃了。在这次数据调研中，60岁及60岁以上的老年人单笔消费在5000元以上的占比最多！果然，一山还比一山高，老年人剁起手来完全不遑多让啊！

亮点十一：男性喜欢导购网站，女性易被安利。

一半以上的男性消费者是通过“导购网站”来选择跨境网购的平台；而对于女性来讲，被亲友安利则是一件最为幸福的事情，“亲友推荐”是近60%女性消费者选择海淘网站的关键。