沈阳大数据局副局长姚羽：智慧沈阳的创新思维

让城市拥有智慧，最有效的一个方法就是让其拥有知识，沈阳自2015年全面加快智慧城市建设以来，不断践行以数据驱动为导向的智慧城市发展模式，在沈阳大数据管理局副局长姚羽看来，数据就是一个城市获取知识的必要前提。

让城市拥有智慧，最有效的一个方法就是让其拥有知识，沈阳自2015年全面加快智慧城市建设以来，不断践行以数据驱动为导向的智慧城市发展模式，在沈阳大数据管理局副局长姚羽看来，数据就是一个城市获取知识的必要前提。

姚羽认为，人要有智慧首先要学习知识，城市也一样，知识的获取要通过数据获得。所以，沈阳在做智慧城市规划的时候，首要考虑的是做整个城市大数据的汇聚，把它作为城市产生智慧的基础和手段。从沈阳来说，有一个大数据和智慧城市发展的创新思维，这个创新思维就是一体两翼。

所谓一体则是以大数据为体，两翼其一是智慧城市建设，其二是传统产业的转型升级。沈阳的创新思维背后的逻辑很明显，首先大数据汇聚之后，用来支撑沈阳智慧城市所确定的惠民、兴业、善政的总体目标；其次数据汇聚之后还可以支撑以大数据为基础的新型产业发展、支撑传统产业的转型升级。而产业的转型升级和智慧城市在运行过程中有会产生新的数据，这个数据反过来再进一步充实到大数据的平台当中，形成良性的互动和发展。

大数据驱动的智慧沈阳

为了深化数据驱动的智慧城市建设，沈阳专门成立了智慧沈阳建设领导小组，小组的组长由一把手市长担任，智慧沈阳建设领导小组办公室正是设在姚羽所在的大数据管理局。姚羽说，通过统一归口管理，能够很好地协调城市的各个部门，在政务数据的协调上铺平了道路。并且，和很多城市成立的同样称为大数据管理局却是处级单位的机构不同，沈阳大数据管理局是一个独立的正局级单位，它有更强的协调能力，足以可见沈阳以数据说话建设智慧城市的决心。

此外，出于让智慧城市建设可持续发展的考虑，沈阳还成立了大数据运营公司，这个模式在国内也是非常创新的。通过沈阳大数据运营公司完成城市大数据汇聚之后的数据运营工作，能够持续为沈阳的智慧城市统一平台进行造血和输血，避免了智慧城市建设成为纯财政投入的一个无底洞，使得在资金层面智慧沈阳的建设更加可持续。

同时正如前面姚羽所说，城市智慧的过程也是获取数据这个知识的过程，并且不仅是记住和理解，还要学以致用。这是智慧城市该具备的基本能力，包括数据的共享交换能力、数据的挖掘和分析能力、数据的存储空间和应用扩展能力，从智慧沈阳的大数据平台角度来看，正是分成了这几个部分。

姚羽指出，后续智慧沈阳的发展将就更侧重于智慧应用的扩展，大数据平台将会为智慧应用的扩展提供必要的基础支撑能力。

构建智慧城市与大数据产业生态

沈阳对于建设数据之上的智慧城市考虑并不局限于数据本身，而是要打造一个围绕智慧城市的大数据产业生态。这个生态的构建一方面依赖于政府的支持，另一方面沈阳希望有大量的企业能够进入到沈阳参与这个生态，帮助沈阳构建大数据完整的产业链。

通过政府引导、多元参与，沈阳期待实现互利共盈共享发展，为了构建大数据发展生态体系，沈阳成立了东北大数据产业联盟、智慧城市研究院、大数据研究院和大数据创新应用中心，并正在筹建大数据交易中心。沈阳还启动了大数据的竞赛，由政府拿出沈阳智慧统一平台中有价值的数据，包括交通、政务、公安等数据，吸引企业参与。姚羽说，如果有很好的应用为沈阳智慧城市发挥重要的作用，政府还将对它进行进一步投资，推动沈阳产业的发展。

沈阳已经出台了大量的政策支持生态的发展，并且有不少公司与其签订协议进入沈阳。姚羽指出，产业生态的形成会让数据的产生和生长过程中进一步通过运营发挥它的价值，并在市场中产生新的造血能力，不断为惠民和善政的应用提供服务和保障。

智慧沈阳与中兴通讯

在智慧沈阳的建设过程中，中兴通讯是一个密切的合作伙伴，也是沈阳构建大数据产业生态的一部分。姚羽指出沈阳与中兴深入合作的三方面，“一是前期帮助沈阳市政府做技术方面的总体规划和构思；二是在智慧沈阳统一平台建设中，中兴通讯作为平台的总承包商，负责统一平台的建设。智慧沈阳统一平台汇聚了整个城市数据资产，并进行大数据挖掘和分析，在此基础上构建智慧城市大数据运营的业务模型，分别向政府、企业和个人提供多样化的数据应用服务，目前看效果非常不错；三是中兴通讯在沈阳建立了大数据研究院，它将会在沈阳的智慧城市发展规划、策划、技术的支持，包括标准化的建设中发挥重要的作用。”

姚羽强调，中兴通讯在智慧沈阳统一平台建设中，无论是数据的交换共享平台、数据的清洗整合平台，以及数据空间的构建、应用扩展能力的构建中都发挥了重要的作用，并提供了很好的技术支撑。

姚羽期待未来像中兴通讯这样优良技术的企业越来越多地参与到沈阳智慧城市与大数据产业生态的发展中来。