京东何方：做好大数据，就能做好从产品到用户的连接

制造最终的展现形势就是产品，而如何将产品连接到用户，也成为了每一家厂商所需要关注的事情。在第二届中国制造千人会上，来自京东商城研发部的产品总监何方就依据京东的经验，分享了如何将产品连接到用户的做法。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： 制造最终的展现形势就是产品，而如何将产品连接到用户，也成为了每一家厂商所需要关注的事情。在第二届中国制造千人会上，来自京东商城研发部的产品总监何方就依据京东的经验，分享了如何将产品连接到用户的做法。

何方表示，“通过数据分析、数据挖掘，我们能够看到一些机会，发现一些问题，并做出一些分析和诊断。同时能给出一些解决方案方法，然后让我们的合作伙伴能够应用，应用到他们的产品之中。”

以下是何方演讲内容全文：

谢谢主办方，谢谢大家，我是何方，来自京东商城。我们在做的事情一端连接用户，一端连接产品，那产品谁做啊？都由咱们在座各位制造业同行做的，这就是我来这里的原因。

我来自商城研发体系，那么怎么连接用户，怎么连接产品，这里面我们也有一些思考、实践，在这里跟大家做一个分享。

起因也比较朴素，现在的用户越来越挑剔了，用户的需求也是越来越多，你怎么去满足用户？销售跟供应链怎么去协同呢？我这边卖多了就没货，进多了又滞销，还有怎么样提升供应链效率呢？因为我们是研发人嘛，我们想从研发角度能做些什么，能不能用技术驱动做一些事情。

基于这些，我们就在想了。大家上午也听到一些嘉宾分享，你基于变量再去找变量其实是挺难的。人性就是喜新厌旧，人们都换新东西。大家做产品的时候，也不断地推陈出新，一些新的产品也不断地出来。那出来的商品，对于我们京东这种渠道来讲，我们有没有相对固化的操作方式呢？我们看有这么几块。首先就是产品之前做预研，产品开发出来了要做新品推广。新品出来之后常态销售怎么办？怎么持续去卖？那产品一定有生老病死，那怎么把这个产品在差不多的时候进行清仓？

从我们的出发点也很简单，我们希望能够给合作伙伴制造出千里眼顺风耳，我们通过一些数据挖掘分析，能够知道这些趋势，我们能做一些未来的判断和决策。这里面最重要的是大家看到结构中间层，其实我们有的是生产系统，交易系统，订单，促销，库存，还有用户，那么产生了很多的行为和数据。那在基于以上可以做一些模型和分析。

基于这些想法我们做了一些实践。也就是产品生命周期整体智慧解决方案“倾听”。这个产了初衷也非常简单，我们希望通过数据分析，数据挖掘，我们希望能够看到一些机会，发现一些问题看到这些东西以后，我们能做出一些分析和诊断。到这里还不够，我们希望能给出一些解决方案方法，然后让我们的合作伙伴能够用，最后他能看到效果到底行还是不行。

首先是商品预研，大家知道用户的评价，你不管做什么商品，上面都有很多的评价。关于用户的评价这里多说一点，业界其实有很多品牌都有很多评价。那么京东在用户评价上坚持非常好的一点，在京东上面用户评价是一定不可以修改的。我们基于用户评价数据线分析，我们要倾听用户的声音，也就是你这个品牌，用户对你的产品体验是好还是不好。

那这些产品好在哪？到底哪里好？比如拿一款手机来讲，是速度运行快，交互好，还是设计好。如果用户说不好，那具体哪些地方不好，是续航能力不行，还是设计有缺陷？通过这些分析，我们希望能够给到制造业在做新的产品的时候，也能听听用户在说什么。我们在做新品的时候应该怎么去做，作出符合用户需求的产品。

然后是新品推广，这里的方法有很多，比如说秒杀、优惠券、预约、预售、促销令牌等等。我们当时在做mate9预售的时候，当时那款差别还没有发，我们就开始做了。在没做之前我们大概就预知这个产品能销售多少，然后我们跟品牌方做了沟通，进行了产品布局，售卖的时候，在1分钟销量就突破亿元了，可见用户的力量。

做完新品，接下来就是常态销售了，怎么持续去做营销，怎么去打动用户。线上零售优势就在于对数据的把握，你只要在线上做，所有商品有多少人看了你的转化率，就像这张图，纵轴是转化率，横走是流量，通过这个分析就能知道产品落在这么几个纬度。

一种情况是转化率好，流量也不错，这种产品基本上就会比较好。通过这种分析你会发现这种产品一般是比较好的，转化率比较高。流量也不错，其实这是你要关注的，就是你关注他的库存就好了。第二种情况是流量高，但是转化率不高。那你就要看，我的库存够不够，如果不够那就会造成流量高，转化率不高。第二种情况我有库存，为什么还是不行，这个时候就要看看精品，你的价格有没有优势，是不是价格政策比你要好。还有转化率高流量低。你去看一看，我的报关是不是不够，不够的话，是不是要做一些推广和广告。最后是流量也低，转化率也低，那我们就要看一看为什么，看看这个商品的投入时间，是不是这个商品就要售尽，退出历史舞台了，并推新出的产品。

一类用户是看一看，一类用户是很想买，另外一类用户可能一直在对比，这时候我们会通过数据分析，去发现不同的用户特征，我们可以把这些情报提供给我们的合作伙伴。针对这些情况你可以做一些处理，怎么通过工作去挽留这些用户，其实有好多事情是可以做的。通过这些工作可以尽可能把用户留住。做完这些以后，对于这个商品的效果怎么样，到底能给你带来什么，这是我们需要关注的。

除了提供这些以外，我们还给合作伙伴提供促销分析。也就是说，做哪种促销效果用户比较认，因为不同的商品做不同的促销是不一样的。比如说3C类，可能就是一个大的电视，你给一个比较好的直降是一个不错的选择。另外他如果有匹配的附件，做一些赠品也是非常好的方式。那对于快消品，是不是要做一些满减，通过这些促销方式和手段我们去做分析，不但分析告诉你好坏，还会给你建议，它到底做什么促销，做哪一种类型的营销用户认知会比较好。

我们发现同样是IOS的用户，有一部分用户会关注营养品，也就是IOS的用户有父母，他在网上给父母买一些用品。另外一批用户是没有这种行为，也就是说，他展示跟父母不在一块，或者关注度这方面少一点。这两波用户同时也在看iPhone5，因为出了iPhone7以后，iPhone5价格也在做一些策略调整。那我们发现IOS的用户会给自己的父母买iPhone5，而且它的概率会比较多，比那些有同样行为，但他没有去看营养保健品的用户要少，看了保健品的用户这种转化率要高。

我的演讲就是这些，京东未来主要就是开放、合作和共赢，谢谢大家。