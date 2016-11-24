立足实际应用 青岛再造中国“数都”

青岛—慧与软件全球大数据应用研究及产业示范基地将在青岛建立由慧与、高校及研究院所共同组建集数据产生、采集、传输、分析、加工、归类为一体的大数据研究中心，助力西海岸新区建设未来城市综合实验区。

ZD至顶网软件频道消息： 大数据是什么？今天，大到星辰运行、地质变迁，小到人们生活的一针一线、一言一行，一切都可以用数据的形式被记录下来，尤其是随着移动互联网、物联网等应用的发展，一切皆可数据化。



反过来，这些数据也正在影响人们的生活方式、商业模式。全球最大的出租车公司没有一辆车、全球最大的手工品零售商没有任何库存，甚至在数据的驱动下，企业可以不经过银行也能获得大额贷款。大数据驱动了经济创新，更被视为传统企业转型升级的“刚需”。



大数据应用遍地开花

近日，2016全球大数据应用研究论坛在青岛西海岸新区举办，邀请国内外专家探讨大数据与产业融合之道，挖掘大数据行业发展的未来机遇。



“大数据的智慧在于跨界融合。”江苏省邮电规划规划设计院城市信息工程院副院长周斌表示，“城市中的管理者、企业、老百姓，他们都有很多事关切身利益的问题，且都在平常生活、工作中。对于城市来说，大数据的最根本价值是可持续发展的未来需要，随着大数据的不断汇聚、增加和融合，城市会逐步从聪明变得睿智起来，从小的领域的聪明变为更大领域的智慧。”



目前，南京市在智慧城市的建设中，将很多政务数据与农业、工业、政务甚至地质数据等进行融合，融合后会有不同的应用，并以此来实现政府高效的内部管理和服务、传统产业的智能制造的支撑、新型产业的孵化、老百姓的幸福环境等。

未来生活的大数据应用展示

医疗领域也大数据已经大展拳脚的另一领域。普莱姆医疗数据分析公司高级副总裁和首席医疗信息官艾利·卡林介绍道，在美国，医院将病人的性别、病史等数据做成数据集的形式，帮助医生更快速地判断病人的病情，加快治疗。另外，一些组织还利用物联网设备收集病人的信息，建立相关数据库，进行高血压、糖尿病之类疾病的健康管理和防治。



大数据已经在非常多的行业和领域进行了尝试和创新，但是，对于企业来说，大数据的机会与挑战并存。HPE软件集团亚太及日本地区大数据方案与业务经理安德鲁·帕克(Andrew Park)表示，随着社交媒体、移动设备以及物联网设备的发展，人工数据和设备数据的增长速度比业务数据快 10 倍，这引发了一系列新的挑战。如何将企业内部所产生的数据和企业外部社交媒体、客户的反馈，以及广告、视频、音频等数据，利用大数据技术为企业提升营收、提升客户满意度、降低运营成本和风险，为企业创造更多的价值？



立足实际应用 推动产业升级

大数据受到越来越多的重视。今年初，国家“十三五”规划纲要明确提出，要实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动。5月，在贵阳开幕的中国大数据产业峰会上，李克强总理曾将大数据比喻成“钻石矿”。



贵阳大数据交易所执行总裁王叁寿表示，大数据是一个“上不着天，下不着地”的行业，它不需要产业基础，也不太需要供应商，但跟政治、经济、商业、生活、文化、教育等各个方面息息相关。他表示，大数据产业的发展是一个产业链，包括数据源，数据采集设备，清洗、建模、分析等软件，行业大数据，大数据交易，以及大数据衍生产业。但是，首先要解决源数据的问题，现在中国70%以上的数据都在政府手中，政府部门应该按照安全级别逐步开放那些不涉及国家信息安全的政府数据。



据了解，今年十月，山东省政府办公厅印发《关于促进大数据发展的意见》，明确将规划建设青岛西海岸新区大数据综合试验示范区，支持推动青岛西海岸新区争创国家大数据综合试验区，在大数据云计算及应用领域组织实施一批行业应用示范项目。目前，西海岸新区已经陆续建设了青岛—慧与软件全球大数据应用研究及产业示范基地、联通青岛云计算中心、清华－青岛大数据工程研究中心等示范项目，欲将青岛打造成大数据之都。



论坛期间，论坛组委会邀请出席论坛的10余名重量级嘉宾代表，举行了闭门会议并形成了本次论坛的一项重要成果——2016全球大数据应用研究论坛《黄岛共识》。



《共识》明确，应将按数据集中、共享的途径，逐步推动政府数据开放，深化大数据智慧化应用，推进智慧城市和大数据中心等建设，为政府、企业等提供高效决策依据，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同。同时，《共识》还强调，应重视需求引领这一关键，挖掘各行业、各领域有价值的数据，建设区域大数据应用研究平台，加快多元数据融合，增强数据时效性、实用性，创新“数字服务”模式，促进“数字消费”，推动重要领域、重点产业和民生服务等方面研发应用实现重大突破。

慧与软件全球大数据应用研究及产业基地和4家企业进行项目合作签约

其中，作为首批签约落地的大数据产业项目，青岛—慧与软件全球大数据应用研究及产业示范基地将在青岛建立由慧与、高校及研究院所共同组建集数据产生、采集、传输、分析、加工、归类为一体的大数据研究中心，助力西海岸新区建设未来城市综合实验区。

在论坛开幕式上，该基地分别与多家国内外知名企业签署了合作备忘录，包括与美国医疗数据分析公司共建大数据分子精准医疗创新中心，与美国未来之窗科技公司共建中国制造和工业4.0大数据科学创新中心，与BBT公司共建大数据未来城市解决方案实验室，以及与东华云计算有限公司共建云计算和大数据增值服务中心。

据了解，作为大数据分析的重要支持平台，HPE大数据平台可以帮助企业快速、实时地分析企业所拥有的数据。目前，HPE大数据平台主要分为HPE IDOL、Vertica、OnDemand Open API三方面组件，其中，HPE IDOL主要分析包括视频、音频、图像、文本等非结构化、半结构化数据；Vertica帮助企业更好更快地分析企业所拥有的结构化数据，通过 HPE IDOL 和 HPE Vertica 可以全面分析企业拥有的内部和外部数据 ；HPE OnDemand Open API通过云的方式为企业和开发人员提供快速实现技术原型验证的平台，企业和开发人员可以成熟地运用API调用进行快速人脸识别。企业可以通过HPE易于使用的云服务来利用目前的各种丰富的数据，开发可产生新见解、实现业务差异化、满足客户并提供竞争优势的应用。

HPE全球副总裁、软件集团亚太及日本地区总裁蒂姆·莫兰(Tim Moylan)表示，慧与和山东的合作，代表着慧与公司从提供传统产品转向成为全面解决方案的提供商。慧与在新区正在建设的全球大数据应用研究及产业示范基地，是其未来创造大数据驱动城市的原型。慧与将发布《智慧城市解决方案白皮书》，帮助其他前瞻性的中国大都市建立更多创新型智慧城市。