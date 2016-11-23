A+轮融资后 亿方云如何打造“性感”云存储

近日，亿方云刚刚完成840万美元的A+轮融资，由滴滴打车创始人陈伟星领投，UMC Capital、光速中国和经纬中国跟投。这轮融资完成后，亿方云将在产品创新和大客户服务、营销团队组建两方面加大投入力度。

ZD至顶网软件频道消息：近日，亿方云宣布完成了840万美元的A+轮融资，由快的打车创始人陈伟星领投，UMC Capital、光速中国和经纬中国跟投。

“企业级市场的产品大多枯燥无味，我们想做一款性感的产品。”这是亿方云CEO程远在采访结束后对记者说的一句话，这位年轻的创业者和他的团队知道自己想做什么，不做什么，以及怎么做。

做“私有云存储终结者”

作为一家专注于企业云端文件管理领域的企业，亿方云成立至今一直坚持采用公有云和混合云的部署方式，私有云则是亿方云坚持不做的。

程远表示，很多选择私有云的用户主要是担心公有云的安全问题，但是从技术层面来讲，有专业运维能力的公有云服务比技术薄弱的自建私有云更安全。另外，私有云开发周期长、更新困难、部署成本高，无论是从安全性、开发部署、产品迭代等方面，私有云都远不如公有云有优势。

据了解，目前亿方云提供的云端文件管理服务，除了面向中小企业提供的公有云服务，同时，还提供面向中大型企业的混合云服务。亿方云所提供的混合云，可以采用“亿方云公有云+企业公有云”、“亿方云公有云+企业私有云”，以及“亿方云公有云+企业数据中心”等多种方式。

用户可以选择将存储放在自己购买的存储服务上或者自建服务器上，而文件搜索、预览等功能则放在亿方云上，这么做既能让企业享受到公有云的简单易用和灵活性，同时也能满足企业对于数据安全和可控性的诉求。

目前，亿方云向大型企业客户开放非常丰富和灵活的API、SDK，企业可以根据需求进行组装，像搭积木一样完成想要的云端产品搭建，并且很容易将文件能力嵌入其他业务系统。这种混合云模式已经为其赢得了龙湖地产、晶科能源、泰然集团、森马以及浙江大学等大型企业和高校的青睐。

但无论哪种商业模式，坚持SaaS模式、做“私有云存储终结者”是亿方云不变的原则。程远认为，虽然SaaS在前期的发展会相对较慢，但是前期的积累非常重要，一旦企业能够形成自身的核心竞争优势，就会迎来爆发期。

对比美国著名的云存储企业Box来看，Box从一开始的简单云存储服务，发展到了兼容并包的企业级存储平台，提供协同工作、内容管理和编辑等服务，也经历了很长的过程。在创立前期，Box只是面向消费者的云存储公司，A轮融资150万美元，2008年开始向企业级市场转型，并获得600万美元B轮融资，此后的几年陆续完成了多轮融资，到2013年F轮融资获得1亿美元，市场估值达到20亿美元。

程远表示，在Box的发展过程中，服务宝洁公司的经验为Box的发展产生的至关重要的作用。据介绍，Box从服务宝洁几十人的小团队做起，逐渐发展到服务几千人的大团队，在这个过程中，Box的产品和服务经受住了考验，具备了服务大企业，乃至超大企业的能力，并且获得了行业可复制的能力，这是投资者非常看重的一点。另外，SaaS服务的特殊性在于源源不断的固定收入，不出意外，这些客户每年都会交付固定的订阅费用，这部分收入让SaaS企业能够获得稳定的收入，在此基础上扩大市场份额、增加营收的压力相比传统软件服务商的压力更小。因此，SaaS的爆发期往往在后面。

融资后的计划

回头再来看亿方云的发展轨迹。

正式上线至今，云存储市场发生了不小的改变，尤其是2016年以来，由于个人网盘市场的畸形竞争，多家个人网盘难以为继纷纷关闭，而在此过程中不少中小企业已经培养出使用云存储的习惯，这部分用户转而投入亿方云的怀抱。程远表示，每当一家网盘关闭，亿方云的用户就会有5~10倍的增长。因此，基于企业级云存储市场的需求快速上升，2016年可以说是亿方云快速发展的一年。

不过，对于业务的增长，程远倒是表现得很淡定：“现有的业务发展状况还没有达到能够充分显示亿方云价值的里程碑式节点。”基于这样的认知，A+轮融资程远并没有给自己设定一个大目标，“目前，亿方云的主要任务是在2017年确立我们在行业内领先地位，这轮融资目的主要是补充现金流，用于今后的产品创新、大客户服务团队和营销团队的组建。20~25个月之后的融资节点才是比较大的融资规模。”

据了解，目前亿方云的企业用户数已突破80000家，但以中小企业为主。2016年，亿方云开始向中大型企业市场渗透，程远认为，赢得中大型企业级用户是未来亿方云发展的重要方向。

但是，与中小企业的需求不同，大型企业的需求更多也更复杂，他们不会仅仅满足企业文件的在线存储和简单协作，亿方云需要在存储之上建立企业文件协作、数据流转、数据安全、数据智能等方面进行产品创新。除此之外，亿方云还需要建立针对大型企业的服务支持和营销团队，快速来开与行业竞争对手的差距。

程远表示，为了满足不同的行业需求，一方面，亿方云会与共创客户一起挖掘行业用户的需求，再将这些需求融合到产品中，实现产品的行业化；另一方面，通过招募典型的行业试用团队，收集用户的使用行为和日常反馈，实现精益化的产品迭代。

此外，在安全方面，亿方云还与第三方安全机构进行合作，做外部攻击和漏洞扫描，不断增加亿方云的安全系数。甚至，亿方云还尝试与美亚保险合作，首创了数据安全责任险，出现安全问题，用户会得到最高100万美元的赔偿。

程远透露，接下来亿方云平台会有全新改版，新的产品将不同于此前基于第一版本上的改版，而是在用户体验上的全新变革，主要是基于大量客户的需求，并以人和场景为中心，也将更加贴合中国用户的使用习惯。