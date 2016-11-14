数据驱动的智慧城市 中兴通讯推进“沈阳模式”落地

选择数据驱动为导向，沈阳有自己的理由，在刚刚结束的第三届中国智慧城市（国际）创新大会上，沈阳市市长潘利国表示，“我们更加注重让数据说话，积极推动大数据集中融合、开放共享。”在他看来，智慧城市和大数据结合代表了新的生产力，可以催生新供给...

2015年全面加快智慧城市建设，沈阳虽然正式提出建设智慧城市的规划有点晚，但却走出了一条智慧城市建设的新路子，即确定了以数据驱动为导向的智慧城市发展模式。这和国内启动较早的其他城市一般由基础设施导向、需求应用导向和产业发展导向为驱动的建设模式不一样。

沈阳第三届中国智慧城市（国际）创新大会现场

选择数据驱动为导向，沈阳有自己的理由，在刚刚结束的第三届中国智慧城市（国际）创新大会上，沈阳市市长潘利国表示，“我们更加注重让数据说话，积极推动大数据集中融合、开放共享。”在他看来，智慧城市和大数据结合代表了新的生产力，可以催生新供给、释放新需求、拓展新空间，是实现经济转型、精准治理、优化服务的重要途径，对我们提升政府的治理能力、推进大众创业万众创新、实现老工业基地的全面振兴都有十分重要的意义。

中国城市和小城镇改革发展中心副主任乔润令在创新大会期间的大数据与城市价值挖掘高峰论坛上指出，大数据是智慧城市的核心，没有大数据智慧城市就是一个空架子。眼下，大数据处理能力的提升是智慧城市的重要标志，目前许多城市数据相对孤立，不向外界开放，形成了多个信息孤岛，致使大数据的挖掘、处理受到影响。

把智慧城市建设和大数据产业相结合，这是沈阳智慧城市的最大特点，中兴通讯政企事业部总工程师兼沈阳（中兴）大数据研究院院长孙鹏称它为“沈阳模式”。

沈阳模式智慧城市建设的时间虽然短，但步伐迈得并不慢。

数据之上的城市

沈阳致力于走出一条智慧城市和大数据创新发展之路，确立了惠民、兴业、善政的发展目标，并规划了“一体两翼”的发展格局，即以大数据发展为主体，努力打破政府壁垒和信息孤岛，加快政府和社会各类数据的融合、共享；以智慧城市和传统产业为双翼，形成彼此支撑、协同发展的工业格局。

为此，两年来沈阳做了几件少有先例的事：

成立以市长为组长的智慧城市建设领导小组，去年5月在国内率先组建了正局级单位——沈阳大数据管理局，这使沈阳公共数据集成到城市公共数据平台，剥离了各政府部门数据职能，大数据局负责智慧沈阳的规划和实施，协调政务信息资源共享，打破政府机构现存的数据共享壁垒。

2015年7月，沈阳大数据运营有限公司正式挂牌成立，这种由政府主导、市场化运作的数据运营公司在全国较少见。旨在协助政府构建城市级数据产业基础，促进数据创新应用，助力政务、行业、企业等各领域数据资源开放与产业化。

构建了以智慧沈阳统一平台建设为基础、各行业及区域应用系统分步接入的全市统一数据共享与开放平台的架构体系。据介绍，作为国内领先的城市级大数据资源库——智慧统一平台一期建设项目已经完成，智慧沈阳统一平台已实现大数据分析存储、清洗融合、共享交换、决策分析、政务数据开放等功能。实现了来自26个委办局多源异构数据的汇聚融合，数据含盖全市84%的人口，消除了原有政务数据孤岛，为智慧沈阳建设提供强有力的基础支撑。

日前，沈阳又晋升为东北地区唯一、全国副省级城市唯一的国家大数据综合试验区。这给沈阳发展智慧城市与大数据又提供了新的契机，潘利国表示，要以建设国家大数据综合试验区为重点，加快建设创新沈阳，进一步抓好顶层设计，推进大数据整合与开放、公共服务大数据、社会治理大数据、工业大数据、大数据产业等应用和发展，形成大数据技术体系、产业体系和产业链。

当然，智慧城市的长期运营与建设离不开企业的智慧贡献和社会力量的参与，作为全球智慧城市方案的领先提供商，中兴通讯就是智慧沈阳的重要建设者。潘利国也期待沈阳与各专家机构、企业互通形成长期合作机制。

中兴通讯推动“沈阳模式”快速落地

中兴通讯作为全球信息通讯技术规划和建设的领军企业，已在全球40多个国家145个城市参与了智慧城市建设。在沈阳，中兴通讯同样推动了智慧城市建设与大数据产业融合发展的智慧城市“沈阳模式”的快速落地。

孙鹏在接受ZD至顶网采访时表示，“沈阳市政府从城市规划、整体发展的角度提出一些大思路，同时也是是智慧城市具体实施建设的出题方，我们企业则是解题者。”

智慧沈阳统一平台就是沈阳大数据运营公司与中兴通讯联合打造的，智慧沈阳统一平台汇聚了整个城市数据资产，并进行大数据挖掘和分析，在此基础上构建智慧城市大数据运营的业务模型，分别向政府、企业和个人提供多样化的数据应用服务。孙鹏说，目前一期的工作已经完成，二、三期正在规划和研讨中。

沈阳（中兴）大数据研究院正式揭牌

此外，如何形成智慧城市和大数据可持续运营的商业模式尤为重要，高峰论坛的当天，中兴通讯与沈阳市政府举行了沈阳（中兴）大数据研究院揭牌仪式，孙鹏表示，要将沈阳（中兴）大数据研究院打造成大数据“政产学研”协同创新基地，研究院围绕大数据的产业规划、智慧城市顶层设计、城市大数据创新应用开发三方面构筑核心能力。

作为沈阳智慧城市建设的智囊机构，沈阳（中兴）大数据研究院将保障沈阳智慧城市长期有效运营，同时它也是中兴通讯内部大数据中高端人才的培养基地。

孙鹏说，面对城市越来越严重的交通拥堵问题，目前研究院正在和沈阳紧密接触，用交通大数据分析和模拟城市交通问题产生的因素，沈阳不久后也许就会有所突破。

当然不只在政务、交通领域，大数据在智慧社区、园区、教育、卫生等领域均可以发挥巨大作用。用大数据助力新型智慧城市建设，中兴通讯与沈阳智慧城市建设的理念不谋而合。沈阳正在制定支持大数据发展政策，推动制度创新、管理创新和协同创新，努力建设中国东北大数据中心，中兴通讯则不断为大数据驱动的智慧城市建设贡献力量，双方正在一道为提升城市价值而努力。