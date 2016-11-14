植入广告“城会玩” 影谱科技3年从天使轮到挂牌新三板市值20亿

在视频中植入一张照片、品牌logo或者任意静态物品，这些物品本不在视频中，都可以通过后期制作嵌入进去。

CNET科技资讯网 11月14日 北京消息（文/周雅）：到2020年，预计有90.6%的互联网都来自于视频内容，这个领域里，不论是上游的内容制作方还是下游的视频平台，营收来源都离不开广告营销。据eMarketer及艾瑞数据显示，在不考虑未来VR/AR的增量因素影响下，预计到2018年，中国电视+在线视频广告总规模将达1750亿，其中原生植入广告市场规模达460亿元。

所谓视频原生广告，说白了也就是在视频里不留痕迹的打广告。然而，在过去很长的一段时间内，互联网视频行业都在走烧钱模式，受制于产品和技术，内容变现的方式非常有限，并且随着版权竞争时代到来，高昂的版权费用更让很多视频平台难以承受。更深入的痛点是，传统视频广告制作成本高、时效性差、广告资源少、形式单一、可调整性差、缺乏互动性和数据量化标准，投放、制作、播出方在整个视频产业链上承担的风险都非常高。

3年零8个月，从天使轮到挂牌新三板市值二十亿的北京影谱科技股份有限公司（影谱科技），依靠“植入易”和“Video易”两款核心产品，实现了在不影响视频质量的情况下，实时、自动、无缝嵌入或更改视频中任意元素及内容，与影视剧广告植入、推广宣传相结合，实现静态或动态的完整呈现。

“植入易”和“Video易”两款产品在2015年5月上线后，成为了制片方、播放平台、广告主、播放器终端的最优变现工具与渠道之一，先后提供影像方案于京东、蒙牛、三元、奔驰等五百余品牌客户。影谱科技也与众多视频集团建立了全流量战略或独家合作。

比如，在视频中植入一张照片、品牌logo或者任意静态物品，这些物品本不在视频中，都可以通过后期制作嵌入进去。

比如在视频片段中植入一张照片，前一秒墙上相框里是明星照片

下一秒相框里的照片就变成了工作状态的记者们。被替换的记者们当时正在参加影谱科技的技术测试体验会活动，影谱科技工作人员把他们拍了下来，替换到视频里，整个过程几乎在同一时间，就像一个视频魔术。

即时替换视频内所有元素是影谱科技“植入易”产品的展现方式之一。植入易的特点就是让植入广告变成一键自动服务，无论是拟真植入广告，还是基于内容的原生广告，都不再受限于传统格式、终端、系统等制约。

再比如，植入一个汽车品牌的广告，这辆汽车并不用开到现场，只需要在影片拍摄完成后利用影谱软件将汽车影像嵌入视频，就可以达到同样的效果。

影谱科技创始人兼CEO姬晓晨介绍，这些技术对于影视合作方可以节省生产成本，视频播放合作方通过播放器浮层技术，将富媒体流叠加于主播放器上，将广告产品匹配原生场景，实现原生广告的批量化、标准化生产。



影谱的产品可以将原生广告、植入广告变得更及时、更方便，不再受限于拍摄前期准备，摆脱后期传统专业人员处理，云计算自动呈现广告对象的匹配及广告产品的增设。现场记者进行了一个测试，在影谱产品后台自己动手操作，在视频画面植入任意影像，仅仅点击了2个按钮，不过几秒，就可一键完成制作。

在2016年中国广告长城奖广告主奖颁奖典礼上，影谱科技的技术和产品获得肯定。与芒果TV独家联合开发的产品“易植”凭借“蒙牛酸酸乳&《超级女声》、蓝月亮&《旋风孝子》、红色小象&《妈妈是超人》、京东金融&《明星大侦探》”四个案例均获金奖。

目前，影谱科技已经获得C轮融资：2013年影谱获得老鹰基金和琨雅资本的天使轮投资；2015年2月，德同资本领投影谱A轮融资，并跟投B轮融资；2015年7月及2016年4月，新天域资本领投影谱B轮与C轮融资；2016年4月，影谱挂牌新三板。

谈及当初投资影谱的经历，影谱科技天使投资人、老鹰基金创始人刘小鹰表示：“当初收到影谱发到老鹰基金邮箱里的BP，我只花了9分钟的时间，就给影谱创始人回复表示了兴趣。目前影谱市场份额占70%，我们的投资从2013年春节前签的协议到现在，三年半的时间，从估值来看，我们收获了近300倍的升值。”刘小鹰任职老鹰基金合伙人、德丰杰龙脉基金合伙人。德丰杰是全球著名的投资企业，在中国投资公司包括分众传媒、百度等。

A轮投资方、娱乐工场合伙人刘献民表示：“影谱在线上视频领域里面，用非常前瞻性的技术，连接了广告主和用户、视频平台。同时我们也看中影谱对这个行业未来的变现方式，以及广告到达用户的方式。”浙商创投娱乐工场，合伙人包括知名中国合伙人徐小平、王强、以及盛希泰、马东、海泉等，曾投资聚美优品、米未传媒等公司。

A轮投资方、德同资本合伙人陆宏宇表示：“影谱是做原生态的增量市场，没有抢原来的市场。他有全新的广告位置，影谱的模式使得多方共赢，影谱都能从中得到收益，这个模式的创新给行业带来变化，所以我们毫不犹豫的给了影谱两轮投资，目前我们对投资回报率非常满意。”

姬晓晨表示，纵观互联网视频行业10多年的发展，如今行业粗犷式竞争基本接近尾声，视频行业已经进入拼全产业链的运营能力的时代，其中视频产业的广告市场创新尤其是增量市场，将是影响行业竞争格局的重心之一。