“中法创新发现之旅”：法国初创企业进入中国的快速通道

他们的产品范畴涵盖了环境、医疗、信息技术、移动广告、网络安全、老龄化等多个领域，都与中国市场的需要有关联。

CNET科技资讯网 11月6日 北京消息（文/周雅）：浪漫和时尚，已然成为了大家对法国的普遍印象，但在这片有着工业沉淀和科学底蕴的土地上，一直以来就盛产科学巨匠，比如居里夫人、笛卡尔、安培等等，不胜枚举。实际上，法国人民一直对科技创新抱有热情，比如在2016年的CES（国际消费类电子产品展览会）上，每三家参展的初创公司，就有一家来自法国。而法国政府近年来也意识到低调的法国初创公司在国际舞台缺乏关注，于是开始鼓励其走出国门，用“La French Tech”的品牌，打造法国创新品牌。

这种热情在“中法创新发现之旅”(French Tech Tour China)项目上也能目睹。该项目由法国商务投资署和法国国家投资银行联合举办，旨在帮助法国科技型企业了解中国的创新生态系统，探索中法企业在技术和市场的合作机遇，于2016年6月初在法国启动，经过2个月的候选人召集、1个月的专业评审后，选出来了11家企业，其中有4家还是“华为”在法国举办的创新创业竞赛“Digital In-Pulse 2016”的获胜者。

脱颖而出的11家企业在2016年10月24日到访中国，参加为期２周的商务交流活动，由南至北到访香港、深圳和上海站后，11月4日，他们来到了北京。

他们的产品范畴涵盖了环境、医疗、信息技术、移动广告、网络安全、老龄化等多个领域，都与中国市场的需要有关联。

实际上，今年9月份，在“中法创新发现之旅”启程之前，这11家法国公司均在法国国家投资银行的初创企业平台Le HUB训练营中，集中学习了中国市场的相关商业模式和运作规则，并熟悉了中国最主要的四个科技中心城市，提前掌握了知识产权、人力资源及营销传播方面的重要信息。

比如，在这些企业路演中，针对高昂的老旧光纤改造问题，CAIlabs提出了“下一代光纤”理念，其产品Aroona通过调整老化多模光纤中的光信号，能够让这些光纤的运行效率大幅提高，运行速度提升至原来的400倍或以上，同时还节约改造成本。CAIlabs也是2016年华为创新创业竞赛的获奖企业。

CAIlabs

再比如，针对中国社会日益增长的老龄化问题，SeniorAdom为独居老人及行动不便者创造新一代远程护理解决方案。这套系统无需佩戴项链或手环，也不需要摄像头，而是通过安置在房间的传感器，经由内部算法获得使用者的生活规律和习惯，对使用者进行24小时的智能看护。

SeniorAdom

还有，Teqoya研发了全天候空气净化机，可以连续清除颗粒物和异味，产品的特点在于低耗电量和高效工作，该公司强调产品无需更换过滤网、无风扇、无噪音。

Teqoya

而Logipren则希望通过与医院的合作，提供新生儿童重症监护室（NICU）的电子处方，为医生节省时间、减少新生儿童药物的错误率。

Logipren

这些企业的领域五花八门，但他们会抓住一切时间交流产品，而中关村大街又为整个路演营造了商业氛围。

中关村创业大街运营公司董事长姚宏波介绍，中关村创业大街每年10月举办“中关村创新创业季”活动，其中的全球创新路演、全球创新峰会吸引了来自全球超过15个国家的24个国际创业团队和近30个国际创新创业机构参与。

早在2015年11月，中关村创业大街已和法国商务投资署在“中法创新加速器”活动中合作；2016年10月，旨在建立大企业和创业企业间沟通桥梁的“大企业开放创新联盟”在中关村创业大街成立，法国电信、法国电力成为联盟的首批大企业会员；10月底，中关村创业大街作为北京唯一创新创业服务机构受邀参加中法地方政府高层合作论坛；11月2号，中关村创业大街和巴黎大区企业发展局共同举办了中法科技创新合作交流会。

北京市人民政府中关村管理委员会国际化总监曾晓冬表示，中关村是创新创业的“高地”，也可以成为法国企业和中国企业对接的桥梁。

他认为，中法在创新领域都有独特的地方，细微的区别在于：法国在市场推动方面略显薄弱，而中国拥有广大的市场，而且是一个不断发展壮大的市场。目前中法企业最缺乏的是信息的沟通，缺乏发现的渠道。曾晓冬还鼓励中国初创企业“走出去”，比如去法国的创新产业孵化园区。

法国驻华大使馆商务投资处商务投资参赞兼中国区主任白幻德称赞中关村是“初创企业的天堂 ”，“目前，法国拥有全欧洲最大的初创企业孵化器，有两万多家初创企业。我们需要在中法两国企业间搭建桥梁，协助法国公司与中国企业建立良好合作关系。”