来自Mirantis OpenStack的好消息与坏消息……

好消息是Mirantis，一家纯OpenStack公司，和全球第三大电信公司NTT达成了协议。而坏消息是该公司在今日的OpenStack峰会上确认了他们将会裁掉一些工程师的传闻。

ZD至顶网服务器频道 10月27日 新闻消息： 好消息是Mirantis，一家纯OpenStack公司，和全球第三大电信公司NTT达成了协议。而坏消息是该公司在今日的OpenStack峰会上确认了他们将会裁掉一些工程师的传闻。

首先我们还是先来看看积极的消息。Mirantis和NTT将会在NTT Com Enterprise Cloud以及全球数据中心服务中将得到全方位管理的OpenStack作为一项服务提供给客户。具体来说，NTT将在NTT Com Enterprise Cloud的Metal-as-a-Service上提供Mirantis Managed OpenStack。

这个一个私有云管理产品，提供全天候24*7运营以及最高99.99%的正常运行时间服务等级协议（SLA）。该产品将支持NTT Com的Enterprise Cloud，后者在核心设计中采用了OpenStack理念。

“OpenStack是未来私有云架构中的一个重要组成部分，Mirantis在OpenStack软件和产品中拥有业界领先的技术和流程，让这些产品服务可以将OpenStack基础设施作为代码进行管理，”NTT Com公司云服务副总裁Hideki Kurihara在声明中称：“我们的技术和入市合作将实现真正OpenStack运营体验，作为一项服务在全球范围内交付。”

“NTT直接覆盖87个国家和地区，拥有最大型的数据中心，足迹覆盖全球，”Mirantis首席运营官及共同创始人Boris Renski表示。“通过这次服务，我们将能够以具有吸引力的成本为全球客户提供即时使用、快速上手的管理云体验。”

现在来说说坏消息。Renski证实：“在收购了TCP Cloud[一家Kubernetes部署公司之后，我们正在经历重组，最终不得不选择削减一部分工程投资，这部分投资我们认为是不符合我们通过“构建－运营－传输”这种模式交付以运营为中心的OpenStack分发的重点，因此，一部分工程师将会被转移到其他部门，而另一部分只能离开公司。这个过程执行得很快，可以更好地处理内部沟通；猜测现在在外界这成了负面且不断发酵的传闻。”

对于要离职的员工来说有个好消息，今年在OpenStack峰会上几乎每一家公司都在招OpenStack工程师，这些工程师都不会长期失业的。