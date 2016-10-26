亿方云的“小目标” 盘活企业数据价值

亿方云要做的不仅是云端存储，还要从行业的业务特点出发，连接企业的人与业务、人与数据，并且深度盘活企业数据的价值。

ZD至顶网软件频道消息： 作为亿方云的创始人兼CEO，程远并不想将亿方云局限于网盘这一单一范畴。对于这位从硅谷回来的年轻创业者来说，亿方云要做的不仅是云端存储，还要从行业的业务特点出发，连接企业的人与业务、人与数据，并且深度盘活企业数据的价值。



不止于网盘

“2013年，我们在国内做了一项调查，发现中国的市场环境与2009年的美国非常相似，在工作场景中，企业使用文件云服务实现多终端文件同步的需求变得越来越明显。”程远介绍道，由于这个需求，美国本土诞生了诸如Box、Dropbox、Google docs等众多估值几十亿美元的云存储公司。



在创立亿方云之前，程远以工程师身份参与了Box从公司起步到壮大上市的全过程，并且对网盘类产品市场有自己独到的见解。



程远表示，美国与中国的企业需求略有些差异，美国的企业更看重在线的存储功能，即便是发展了多年的Box，现在也只是停留在文件存储和共享的阶段，这种定位在中国不适用，中国企业会认为这些功能对自身业务没有帮助，因此，亿方云要做的就是构建企业的内容平台，让数据对业务产生价值。



何为内容平台？



事实上，作为企业核心商业数据和知识载体，文件的存储和管理越来越受到重视，而在移动办公需求越来越普及的当下，企业需要随时随地对工作文件进行访问、共享、协作，不管是企业的部门内、部门间或者与客户间都存在着各种基于文件的共享和协作场景，尤其是在一些具备人员分散、文件多、文件协作频繁等特点的特殊行业，在线的文件存储和流转是实现协同办公、移动办公的必备工具，这为企业文件云带来了可观的市场机会。



值得一提的是，现有企业的文件主要生产于PC端，而随着移动互联网的发展，更多的视频、音频、照片等各种来自App等移动工具的内容也将成为企业重要的数据，因此，企业文件的内涵将会被扩大，如果对这些内容实现有效管理和利用是每一个企业未来需要面对的挑战。



程远表示：“亿方云的服务范畴是以与企业内容相关的所有需求为判断标准的，所有的服务都以企业内容为中心，包括内容的生成、存储、流转、共享、分析，以及安全。”



调查发现，不同规模的企业对企业内容的管理需求差别非常大。小型企业的需求相对简单，主要以文件共享和在线访问为主，像销售人员在出差时，需要访问公司资料等，这些需求很容易满足。



中大型企业的需求主要表现在两点，一方面是企业希望对不断增加的文件进行管理，另一方面是解决业务上的痛点，例如，企业管理者希望确保数据的安全，而员工则希望提高文件管理的易用性。



其中，企业内容安全是管理者尤为看重的一个需求。企业文件往往承载着企业最重要的内容，不管是员工的离职，或是平时对文件访问，有意或是无意的泄密都将会给企业的数据安全带来非常严重的威胁，尤其是对大型企业和信息敏感行业。



程远表示，“我们认为市面上的产品，在用户产品呈现上都不够完整。比如，有些支持文件加密，但是却降低了易用性，这些都算不好用。亿方云希望做的就是在文件安全的前提下，在易用性上找到一个很好的平衡点。”

