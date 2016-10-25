推动区块链与物联网技术发展的Bluemix“云平台”

开源技术的兴起，带动云计算的迅猛发展，各类云平台层出不穷。10月19日IBM与世纪互联共同宣布Bluemix落地中国。双方将共同推进区块链、物联网及先进云数据服务在国内的发展。

ZD至顶网服务器频道 10月25日 新闻消息（文/董培欣）： 开源技术的兴起，带动云计算的迅猛发展，各类云平台层出不穷。10月19日IBM与世纪互联共同宣布Bluemix落地中国。双方将共同推进区块链、物联网及先进云数据服务在国内的发展。IBM与世纪互联共同推出的Bluemix云平台与其它云计算厂商产品有什么样的不同？通过19号下午与IBM大中华区云计算业务总经理胡世忠、世纪互联高级副总裁麻静平、央视国际网络有限公司网互动运营中心总监马桦、IBM云计算部门开源技术首席技术官Blockchain HyperLedger联盟TSC主席Christopher Ferris先生的一系列访谈，我们揭开了Bluemix的神秘面纱。

左起：IBM大中华区云计算业务总经理胡世忠、世纪互联集团CEO张振清、IBM大中华区董事长陈黎明、世纪互联高级副总裁麻静平

Bluemix协助用户勇闯天路

川藏线总路程2000公里，翻越16座雪山，平均海拔4000米以上，常常几十公里、几百公里见不到一个人影，很多路段上别说4G，连3G、2G的网络信号都没有。川藏线上的自行车赛是对身体、对意志的挑战，而将运动员的运动数据收集上来，在云端统一处理分析，并在媒体上及时发布，则是对物联网与信息收集技术的一项极限挑战。

在“骑闯天路-318川藏自行车极限赛”活动中，央视网借助IBM Bluemix上的物联网服务，记录了40名自行车选手从四川穿越至西藏的骑行旅程。通过Bluemix上所提供的数据分析服务以及传感器工具，该节目能够实时直播选手的关键指标数据，包括他们所在的具体地理位置、实时海拔、选手速度与心率。

“10月10号比赛正式开始，10月6号在成都集合，7号开的在速技术会议，8号、9号开始野外适应性训练，所以所有的准备工作必须在6号之前完成。而决定启动这个事情是9月23号，9月25号启动的开发，IBM的团队和我们的团队直接到武汉和组委会指定的码表公司一起开发，加上国庆期间大家都没有休息，赶在6号，央视网团队的人和合作公司的包括IBM团队的人共同到组委会报道，给选手们安装和调试所有的设备，可以说不到两个星期的时间，我们完成了这么一个非常具有挑战性的项目的前期准备工作，让它能够跑起来。”

在央视国际网络有限公司网互动运营中心总监马桦向我们介绍的比赛准备日程中我们可以了解，在短短的不足两周时间之内，央视完成了从底层云计算平台、信息采集、数据存储、数据分析、信息发布等系统的搭建、开发、调试工作。快速、敏捷、易于维护是云计算一直强调的重要功能，但是在通常的云计算平台上，仅能为用户提供服务器、操作系统、存储等有限的基础设施，其它开发运营系统还需要客户去自行开发、部署、调试。因此，在如此短时间内从无到有，正式运营一套赛事数据收集、分析、发布系统，央视与IBM是如何做到的？马桦总监从以下几点向我们进行了说明。

第一是Bluemix平台面向开发者的，面向开发者就意味着不用考虑太多的从底层、从零开始，可以调用它的很多服务，不用考虑很多部署、运维的问题。第二是Bluemix上有很多现有服务，比如说消息系统MQTT，在2G环境中可以进行数据的上云端的传输。当网络断掉的时候可能把数据作为缓存，当网络恢复之后可以继续上传到云端。包括Bluemix上面的Cloudant分布式数据库，可以把数据采集，可以把数据传输，而且可以采用相对稳定的方式传输。更重要的一点，在于开发敏捷性和交付的敏捷性上，正是由于这一点，不到两个星期的时间，我们完成了这么一个非常具有挑战性的项目的前期准备工作，让它能够跑起来。

面向开发者的应用平台，而不是简单的云计算基础设施。这是Bluemx与其他云计算平台最根本的区别。完善的开发及应用环境，使得Bluemx的使用用户，可以从操作系统搭建、开发环境部署、运行系统维护等等繁琐工作中解放出来，轻松部署，即刻应用。

区块链技术的应用分析

通过勇闯天路，我们了解到IBM Bluemix可以高效全面的对物联网应用进行支持。那么对当前正在火爆的区块链技术，IBM Bluemix是否也可以同样应对呢？下面就从区块链的技术层面给大家，再来做一下分析。

首先谈一下区块链，区块链是怎么运作的？我不想用过于学术的词语进行解释，举一个例子说明，大家可能更加容易接受。BT下载很多人应该都使用过，它的特点是什么？人人为我，我为人人，通过点对点的方式进行文件传输。当用户拿到种子之后运行BT下载工具，就可以和下载这个文件的所有用户点对点互联，互通有无。每个人既是客户端，又是服务器端，文件下载信息在所有用户之间进行存储，同时与所有用户一同共享。通俗点儿讲，区块链也是以同样的机理进行运作的。只不过区块链在建立连接时，对用户的审核会更加严谨，数据传输和存储时还会采用复杂的手段进行加密，当某用户对信息进行修改后，与此信息相关所有用户都会同步记录并且修改。

与BT传输文件相同，在区块链中，同样需要建立海量的连接，来满足用户多中心、互备、互信的使用需求。同时为了保障数据传输的安全，用户间的数据连接还要采用复杂的方式进行加密。BT下载之类的P2P连接，对网络资源的占用十分巨大。现在还有很多企业在通过应用管理等手段，来限制BT和迅雷之类的P2P工具下载。而且复杂的加密解密，也需要耗费十分巨量的CPU和内存资源。

区块链对系统，计算资源消耗巨大的问题应该如何解决？对于这个问题，IBM云计算部门开源技术首席技术官 Blockchain HyperLedger联盟TSC主席 Christopher Ferris先生通过一句话就进行了解答：“使用IBM Bluemix”。

Bluemix所支持的IBM区块链技术项目基于Linux基金会的开源项目“超级账本”（Hyperledger），能够为用户提供一套开放的基础架构，帮助用户迅速构建与测试新的区块链应用及行业应用。在华推出Bluemix上的Blockchain服务，呼应了IBM此前发布的区块链代码映像，将使中国公司能够在Docker环境中下载、安装并运行Hyperledger Fabric区块链网络。用户可以通过Bluemix在云端获得这些服务。该服务将更好的开启区块链在大型开发者社区中的潜力，有助于在中国推动更多的区块链技术和业务的创新，特别是在金融服务，供应链，物联网，风险管理，数字版权管理和医疗保健领域。

通过物联网与区块链的两个实例我们可以了解，IBM Bluemix是真正面向开发者的云平台的实际含义。IBM Bluemix云平台现已迅速发展成为世界上最大的开放公有云之一。通过上的超过150套工具和服务，将减少企业用户在平台搭建、工具调试上的时间投入，并且除平台上现有包括OpenWhisk和Node.js在内的众多开放型工具和语言以外，IBM Bluemix也将支持接入Go语言（Go open programming language）。IBM还将为中国企业提供Swift，这将帮助全球最大规模的iOS开发者群体更快地设计与部署手机应用。