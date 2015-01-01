Gartner预测：区块链、增强现实、物联网和语音识别将产生巨大商机

增强现实将成为购物天堂，网页将开始让位于无需屏幕的语音交互，区块链技术将创造价值100亿美元的规模，到2022年，物联网将每年节省1万亿美元。这些项目是Gartner的水晶球对2017年及以后世界的预测。

在奥兰多举办的主题为数字化转型、体验和参与的Gartner Symposium/ITxpo大会上，Gartner对2017年及以后的世界做出了预测。指出：增强现实将成为购物天堂，网页将开始让位于无需屏幕的语音交互，区块链技术将创造价值100亿美元的规模，到2022年，物联网将每年节省1万亿美元。

TechRepublic的Jason Hiner正在考察这些趋势对IT带来的影响，在技术转变的过程中，这里的商业观点很值得一读。在一张幻灯片中，Gartner展示了技术公司们将必须集成并使用的技术。

以下就让我们来看看Gartner所预言的具体内容：

到2020年，1亿消费者将在增强现实中购物。Gartner分析师Daryl Plummer和David Cearley认为AR将成为主流。零售商将使用AR来提升购物体验，将数字化信息同物理信息混合在一起。

笔者观点：我认为，AR有潜力成为商场和实体商店购物的救星。 AR是少数几种让零售商能够与亚马逊竞争的技术之一。考虑到开发工具还只是在建设之中，1亿消费者数字似乎有点高估，除了Pokemon Go，AR还未走进大众。另一个问题在于：到2020年，零售商还无法掌握真正利用AR所需要的相应专门知识。AR将会对医疗保健，建模，培训和模拟影响更大一些。

到2020年，30%的网络浏览会话将在不使用屏幕的情况下完成。 Gartner的看法是，Google Home（未经证实，类似于空气清新剂）和Amazon Echo（成功）将引领语音优先的互动发展。

笔者观点：企业需要为后网页及应用程序时代做好准备。我认为非浏览器网络互动的百分比可能会更高。另一个需要考虑到的问题是：那些被无休止地拴在智能手机上的孩子会因重复性压力受到伤害，他们将必须使用语音交互功能。这是一代人的重复性劳损。

到2019年，20％的品牌将放弃他们的移动应用。 Gartner表示，应用程序的回报将无法证明投资的合理性。企业将会放弃应用程序。

笔者观点：只有20％？得了吧。移动应用需要支持两个平台，还要一直进行维护，并且还要承担评分不佳的风险。与此同时，移动应用在绝大多数情况下都无法提供回报。我会把这个百分比提高到35％。

到2020年，算法将积极改变全球超过10亿工人的行为。 Gartner表示：

人类往往会受到情绪波动的影响并会筋疲力尽，这会让他们变得不够理性。算法可以利用包含了社交化的、并经过试验的知识的大型集体存储库来提高他们的智能，用这种方法改善他们的行为。这将帮助工人“记住”任何事情或即时告诉他们一些从来没不知道的知识，让他们能够客观地完成手头的任务，而且更好地欣赏生命。

笔者观点：算法将再造整个工业。Gartner对此看法积极。我认为到2020年算法增强工作和决策都会出现。然而，我还认为到2020年算法将取代人类。为什么要费劲对付这些“会受到情绪波动影响并会筋疲力尽”的工人做出的糟糕决定呢？

到2022年，基于区块链的业务将价值100亿美元。 Gartner预计区块链技术将改进交易的执行方式。

笔者观点：区块链技术还不成熟，但现在对资金很有吸引力。 到2022的时候，这项技术可能会出现一个飞跃。另一个区块链要注意的是，很难拨开市场营销营造的各种流行语的迷雾，通对这个领域内的厂商进行分类。

到2021年，20％个人从事的活动将至少牵涉到七大数字化巨头之一。Gartner表示，谷歌、苹果、Facebook、亚马逊、百度、阿里巴巴和腾讯将出现在许多地方，它们将进入我们生活的方方面面。

笔者观点：我同意20％这一百分比的预测，但我认为，这份名单可能会改变。苹果——无论该公司是否真正地着手服务业务——以及阿里巴巴将无法赢得全球性的入场券。

到2019年，企业在创新方面每投资1美元都将需要在核心执行方面投入7美元。Gartner说出了一个关键问题。投资创新和理念是一回事。实现这个大想法或技术则完全是另一回事。

笔者观点：执行很重要，企业在对接数字化业务的过程中不可能都去采取所谓的双模式IT。

到2020年，物联网将让数据中心存储需求增长不到3%。Gartner表示，传感器数据不会对现有存储基础设施造成影响。

笔者观点：这里的关键在于如果企业使用自己的数据中心的话，是否要保存物联网传感器的数据。企业也有可能使用云服务，这样的话，数据中心存储需求就将是别人的问题了。

到2022年，物联网每年将为消费者和企业节省1万亿美元的维护，服务和消耗品成本。 Gartner表示，挑战将在于能够在二十多年的时间里节省费用，而又不增加管理成本。

笔者观点：节省费用是肯定的，但是Gartner的观点取决于廉价的监控和分析。让我们拭目以待吧。

到2020年，40%的员工可以通过佩戴健身追踪器来降低医疗成本。Gartner表示，公司将聘请健身计划经理与人力资源高管进行合作。

笔者观点：Gartner警告说，只有在“患者同意分享”的情况下，医疗保健数据才会降低医疗成本。换句话说，对于适合的人，这种做法可能会意味着折扣和共享数据。而对那些不合适的人来说，穿戴设备只会被看成是侵犯隐私的“老大哥”。