当农业遇上云计算 信息化农业的春天真的来了吗？

都说创业圈艰难，云计算行业门槛高，但王江却依然成为了圈里的创业潮中的一员。他于2015年创建了CloudIn云英（以下简称"云英"），至今也就是一年多的时间，而就在本月13日，云英与中国蔬菜流通协会食品安全委员会正式签约达成战略合作。

丰厚的薪水、高大上的头衔、干净宽敞的办公室……这些是现在社会中每个人所期望的工作。但如果真正拥有了这样一份工作时，那些不满于现状的人往往会放弃而选择加入创业大潮。

都说创业圈艰难，云计算行业门槛高，但王江却依然成为了圈里的创业潮中的一员。他于2015年创建了CloudIn云英（以下简称"云英"），至今也就是一年多的时间，而就在本月13日，云英与中国蔬菜流通协会食品安全委员会正式签约达成战略合作，这也标志着云英再向前迈进一步。

在签约仪式上，云英工作人员在与记者沟通时看到王江背影，介绍到："这位就是公司CEO王总"。从背影来看，专注技术领域多年的王江在沉稳的外表下流露出一丝文青气质。

据了解，王江曾在Google美国工作多年，有超过20年云计算相关领域从业和成功创业的经历，可以说是行业内的一名老将，在交流中又发现其很有商业头脑。目前云服务市场争相斗艳，虽然形成了以AWS、阿里云为首的互联网云服务体系，但作为初创企业，王江带领的云英丝毫不逊色，坚持走自己的垂直化道路，为行业客户提供IaaS层及PaaS层云计算产品和服务。

一个技术公司的迅速发展必然少不了创始人的领导能力及核心人员。作为一家创业公司，云英的技术人员占员工总数的百分之六十。其核心技术团队来自Google、Facebook、阿里等一线互联网技术团队，他们曾经构建过千亿量级应用的基础架构。提到云英与中国蔬菜流通协会食品安全委员会达成战略合作的初衷，中国蔬菜流通协会食品安全委员会会长李伟表示："农业信息化是当前产业的趋势所在，需要解决灾害和种植两大问题，而云英可以以互联网的形式抓住产业痛点，采用软硬结合的方式，通过对地域、气象等元素的数据分析，对农产业的种植和自然灾难及时做出判断，从而实现农业信息化的真正目的。"

中国的产业随着科技的发展不断发生着变化，当前 "互联网+农业"是现代信息技术与农业发展全面融合的过程，其本质是"信息化+农业"，未来30年是信息化农业的重要阶段。在云英的云服务中，农业是其中重要领域之一。"通过云英平台大数据分析，可以清楚的了解到全国农产品的价格、产量走势。解决千亿级农业数据最重要的是分析和服务，从我们主体的会员单位来说，无论是批发市场还是市级、县级的基地，数据的应用无处不在。"李会长道出了双方合作的真正意义。

或许正是因为王江20年的技术积累经验以及云英清晰的市场定位，才真正打动了客户。此次两方的合作，王江坦言，首先提供包括云计算和大数据的基础平台，今后双方会在长期合作过程中不断发现更多需求，产生更多合作点，将客户最有价值的数据提取出来，达到双赢的效果。

看来王江对于此次双方的合作还是非常有信心的。但在竞争如此激烈的云计算市场中，能否脱颖而出，依然是个未知数。

众所周知，当前云计算服务提供商不断涌现，弱肉强食、优胜劣汰，这些都是最原始而铁血的生存法则。正所谓物竞天择，适者生存，若在残酷的竞争中无法保持一定的优势，注定被强者吞噬。提到云英的优势，作为一家初创企业，王江有自己的想法，他认为，"纵观云计算几十年的发展，与大数据这个词是分不开的，随着互联网信息愈发增多，拥有一套海量数据的存储、处理和管理平台，才有可能在更大的数据体量下摸索出规划，从而产生业务模式。"云英的具体优势可以总结为三点：

一、扎实的技术积累经验。尽管文中前面也讲过，王江有超过20年云计算相关领域的从业经历，但其核心技术团队的实力也不能小觑，据了解，云英的核心研发成员在云计算和IDC互联网数据中心方向具有深厚技术积淀，有千亿级网页搜索引擎架构实践经验、单集群数千台服务器的架构设计与运维经验、丰富的搜索架构和数据挖掘经验，服务过苹果、谷歌、百度等知名品牌，所以有足够的能力和实力为用户提供专业的云计算服务。

二、专注IaaS和PaaS层面。云英一方面提供计算、存储、网络、监控、安全等基础计算资源，满足企业必需的IT基础架构需求，另一方面通过将基础计算资源与平台服务融合，打造了一个高度系统化、标准化的自动化平台，为用户提供从开发、测试到业务环境部署的全流程、标准化的平台服务，帮助企业解决IT资源的管理与使用痛点。

三、不忘初心 深耕行业。随着日渐成熟的创新技术不断给企业客户带来颠覆性变革，云英愿意花精力去深耕行业，结合行业协会力量，共同挖掘行业客户需求，针对行业痛点提供服务，因为云英不仅仅是做一个平台，更要帮助行业客户完成互联网时代下的智慧化转型升级。。

那么，云英除了在食品安全或者农业方面有大数据的机会，是否还有其它行业？面对记者的提问，王江表示，"目前云英所服务的范围覆盖政政府、金融、游戏、电商、传媒、在线教育等多个领域，最为关注的是金融领域，近期自己也会亲临客户办公地，更深入的挖掘客户需求。"

在未来，不管是美国还是中国的云计算市场，都会产生较大的市场需求。王江认为国内的云计算市场还有很大的发展空间。一是在技术上，需要更多的先进性。二是商业模式，先要做行业的解决方案，稳扎稳打。因此，云英会着重打造技术核心竞争力，特别是在技术方面不断创新，未来还将会引进更多海外高端技术人才。