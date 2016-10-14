国家天文台结盟阿里云：计算100亿光年的数字宇宙

大数据为天文学的新发现和创新发展提供了广阔空间，也带来非常多的技术挑战。这些挑战涉及到数据收集、传输、存储、处理、分析、开放共享的各个环节。

ZD至顶网软件频道消息： 天体物理遇到人工智能，会擦出怎样的火花？

10月13日，中科院国家天文台与阿里云宣布结为战略合作伙伴，共同开展跨领域的前沿科学研究和应用合作。阿里云在人工智能、超大规模计算领域的技术优势，将被应用于天体物理研究领域，提升中国在天文学领域的基础科研能力。

双方合作内容包括：成立“国家天文台-阿里云天文大数据联合研究中心”；共同完成中国虚拟天文台上云项目，打造全生命周期的天文大数据管理与开放共享平台；开发云上天文应用软件与服务；推进数据驱动的天文科普教育，通过互联网与大众共享数字宇宙；针对光学天文、射电天文、数值模拟和数据挖掘等领域的大数据技术与应用开展深度合作。

国家天文台台长严俊表示，天文学是最早的数据驱动学科，早在十多年前就进入了大数据时代。大数据为天文学的新发现和创新发展提供了广阔空间，也带来非常多的技术挑战。这些挑战涉及到数据收集、传输、存储、处理、分析、开放共享的各个环节。

今年9月，被誉为“中国天眼”的FAST在贵州落成启用。FAST是世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。理论上说，FAST能接收到137亿光年以外的电磁信号，这个距离接近于宇宙的边缘。FAST进入正式科学观测后，每天将产生50TB（1TB=1000GB）的数据。这将是一个100亿光年的数字宇宙。

“天文数字”一词直观体现了天文学面临的首要挑战：海量数据存储和超大规模计算。根据预测，到2025年，天文观测相关的数据采集量将达到每年250亿TB。

这正是阿里云擅长的领域。作为全球数据排序大赛冠军，阿里云自主研发的飞天超大规模通用计算操作系统，能够将百万级的服务器连成一台超级计算机，提供强大的计算能力。

阿里云总裁胡晓明表示：“中国射电望远镜的能力，加上中国的计算能力，将通过互联网分享给全世界的天文科研工作者及爱好者。这正是我们所追求的普惠科技和无法计算的价值。”

作为虚拟天文台的第一步，郭守敬望远镜（LAMOST）巡天数据将作为试点，率先实现数据上云和共享。LAMOST每晚巡天观测可获得上万个天体的光谱，至今已经获得了超过500万条天体光谱，是世界上最大的天体光谱库。

通过人工智能和深度学习技术，对浩瀚的数字宇宙进行深度挖掘，这将是一个更加广阔的想象空间。



