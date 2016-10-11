城市大数据——如何发动提升城市智慧度的引擎

城市大数据作为城市信息化过程中的产物，它是城市智慧化的主引擎之一。虽然没有统一的定义，但显然离不开两个核心内容：城市数据和大数据技术，这两者的结合无疑为“智慧”提供了支撑。

越来越多的城市不断投入到提升城市智慧化的浪潮中，即建设智慧城市，但如何将城市智慧落到实处，做到利民便民同时提升城市运营管理水平，并不是喊喊口号就能做到的。“城市大数据”的概念近年来被提出，它被视为驱动智慧城市落地与应用的主要技术动力。

在中兴通讯总裁助理徐明看来，城市大数据作为城市信息化过程中的产物，它是城市智慧化的主引擎之一。虽然没有统一的定义，但显然离不开两个核心内容：城市数据和大数据技术，这两者的结合无疑为“智慧”提供了支撑。

中兴通讯总裁助理徐明

谈多了、听惯了智慧城市，智慧到底从何而来？在近日的2016中国国际大数据大会上，徐明给出了他的答案，“城市大数据是城市智慧度的一个重要来源，也是提升新型智慧城市建设的主要抓手。”徐明在接受ZD至顶网采访时指出，没有基于大数据的挖掘分析和深度应用，城市智慧化是不可能到来的。

既然城市大数据如此重要，那又应该怎样获取、应用和发挥它的价值？

“取”出城市大数据

把视角放在城市的层面，首先会想到在地理上它是一个巨大的空间，自然而然会联想到它会包含大量的数据，以至于觉得对其分析和利用是一件水到渠成和得心应手的事情。不过徐明给这种想法泼了冷水，“城市大数据如水中月。”他谈到城市大数据面临的问题和挑战时指出。

首先从获取到的城市数据来说，80%以上的城市数据都来自政务委办局数据，城市自身的数据严重缺失，所以真正到城市大数据层面还远远不足。在获取城市自身数据面临的窘境上，徐明指出，采集层面，传感、传输等系统缺失，而且采集成本高；技术层面，不同技术、不同发展水平导致数据孤岛；机制上，演变自计划经济的思维与机制造成数据割据。

徐明给出了解决城市大数据获取之道的建议，例如从法规制度上定义明确数据获取的边界、职责，从商业模式上推进众包的模式，实现自下而上的数据收集。城市的大数据还要来源于智能感知，所以要推进智能传感和城市物联网系统部署、试点CPS（信息物理系统）系统、加快5G落地等，这些手段让城市更智能地获取自身数据，就像人了解自身的身体状态一样。

获取到数据后，还要解决共享的困扰，在中国数据的共享有极大的困难，其中的原因是多方位的，包括机制、技术及人为因素等，标准和商业模式的缺失也是导致共享难的关键因素。在推进资源和数据共享方面，虽然国家出台了一些政策做大量的指导，但要落地并不容易。

“真正落地要靠两个维度，一是从组织和模式上保障，二是要有技术架构保障。”徐明说。

从实践情况看来，国内多个城市在组织与模式上开始了尝试与探索，例如大数据局和大数据交易中心以政府组织的模式成立，大数据局作为城市大数据的监管机构，制定大数据安全规范、数据共享开放和交易标准，大数据交易中心促进数据流通，它们推进大数据的共享，并做到有法可依。

目前，中兴通讯在银川、淮安、沈阳、珠海等城市都有类似组织模式的推动，当然是帮助政府完成组织模式的创新，虽然在历史上没有先例，不过敢于创新尤为重要。徐明还呼吁有条件的城市设立CDO（首席数据官），配备数据科学家和数据分析师，推进城市维度数据应用的工作。

在技术架构上，中兴的“一图一网一云”提供了可协同与共享的系统架构保障，所有感知设备统一建设、所有委办局基础设施一张网、所有数据一片云，从垂直系统到水平系统，这也就从技术架构上清除了数据共享的障碍。并且，在数据安全上升为国家战略的今天，城市大数据安全同样马虎不得，中兴通讯已率先在智慧城市提出了符合等保三级的城市安全自适应运营中心的解决方案。

挤掉城市大数据“泡沫”

取出城市大数据已经走出城市大数据应用的一大步，但还不够，城市大数据追求的并不是大，而是精。这也是徐明口中数据的质量问题，“数据没有质量比没有数据更可怕”，在他看来，无论对于企业还是城市，数据的质量问题都是令人痛心的。

怎么挤掉泡沫，留下最有价值的数据十分必要，数据的质量问题来自显性和隐形两方面。显性质量问题来自于数据感知层面，由于外部环境干扰，以及设备与系统的模型设计缺陷导致数据质量问题；隐形质量问题来自于管理机制与人为因素，传统信息填报存在虚、假、错、漏等现象。

怎么解决这一问题，徐明提出了两个方法，首先从机制上，根据业务属性制定数据标准并建立监督与处罚机制，其次从技术上，采用“洗数据”与“养数据”并重，尝试“质量云”模式。“养数据是数据战略，用数据仅仅是一个方法论，只有养数据才能主动的搜集城市大数据，数据的价值才能进行快速的发挥。另外，利用质量技术和云计算技术做一个质量云，这样让数据的质量随着时间而提升。”徐明说，有质量的数据是城市大数据生命之源。

让城市大数据“活”起来

取出了大数据、挤掉了数据泡沫，怎么让城市大数据活起来，进而实现应用与落地是最后的关键一步。“城市大数据一定要以问题为导向，核心要治理城市病。”徐明指出，以问题为导向作为入口才能让城市大数据的落地工作事半功倍。另外对企业来说，要以产品化思维做出解决问题的产品很关键，并且不能以做项目的方式去实施，“项目是做完就撤了，城市是不可能的，要以持续运营的视角去落地。”这也是徐明为什么建议成立大数据局、大数据交易中心，和设立首席数据官这些工作的原因。

城市要实现长治久安就要构建围绕城市大数据的生态和产业，“中兴通讯会构建越来越丰富的生态伙伴圈，共同推进城市大数据的落地，充分发挥国内外人才的智力资源与合作伙伴的行业应用能力，为有效解决城市大数据应用难问题提供一条新的可参考和复制的解决之道。”徐明甚至称，健康生态圈是城市大数据落地的唯一解。

小结

中兴通讯在多个城市实践了众多智慧系统的落地，更准确地说，它是以城市为单位进行智慧城市建设。中兴通讯正在为构建新型智慧城市而努力。以此为基础，利用智慧城市汇聚的城市大数据“呼啸而来”，中兴通讯进而帮助城市构建高质量、可落地的城市大数据提升城市的智慧度。城市大数据和智慧城市不可分离、相辅相成，一个良性循环的城市智慧架构体系由此诞生。中兴通讯正在发动城市大数据这个提升城市智慧度的引擎。