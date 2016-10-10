澳航和GE联手利用大数据降低成本并减少碳排放

澳洲航空公司Qantas将通过同引擎供应商GE Aviation新的合作，利用数据来提高航班效率。

ZD至顶网CIO与应用频道 10月10日 北京消息： 今天，GE Aviation在位于德克萨斯州奥斯汀的数字解决方案总部推出了该公司第四个数字协作中心，澳航是该中心的首家客户。

GE已经和澳航建立了长期合作关系，并为澳航提供了大约三分之二的引擎并提供相关支持。

这两家公司在去年达成协议进行新的引擎数据分析探索，新的数字协作中心随后就推出了。

来自澳航和GE的数据科学家、工程师和软件设计师将分析飞行部门每年产生的大约100亿个数据点，帮助这家澳大利亚的航空公司节省燃料成本并减少碳排放。这包括了对飞行航线、更换周期和引擎优化的分析。

澳航的燃料和环境领导Alan Milne表示，考虑到澳航拥有数百架飞机的数量你就会明白燃油使用效率的小幅提升能够带来巨大的好处。

Milne表示，“我们正在和GE共同进行的工作是让我们能够比以往更深入地了解我们的飞机是如何运行的，帮助我们找到更聪明的飞行方式——这是双方合作的下一步。”

GE的《Power of One Percent》报告表示，全球商业航空业每年在航空燃油上的支出大约为1700亿美元。如果行业互联网技术能够将油耗降低1%，那么也就意味着每年能够节省大约20亿美元的燃油支出。

澳航的燃料开支在2013/14财年达到了峰值，为45亿澳元，在运营成本中占比25%。当时石油的价格大约为170澳元每桶，明显高于当前略微高于50澳元每桶的石油价格。

GE最新的数字协作中心将和该公司设在迪拜、上海和巴黎的其他中心采用同样的方式运作，它连接着数据、开发者和Predix——这是GE基于云的行业应用程序软件平台。GE已经为Predix的开发投资了大约20亿美元。

目前，正在开发的是一款能够监视澳航飞机上的GE引擎的应用程序，并且通过Predix获取数据。这款应用程序的目的之一是告诉飞行员在世界各地飞行最省油的飞行方式。

这款应用程序带来的潜在好处之一是更高效的起飞和着陆——例如，飞行员将能够看到最有效的起飞和着陆角度——以及对天气影响的更精准的预测。这款应用程序还能够提供诸如特定天气条件下最适当的速度和高度等信息。

澳航宣布该公司2015-2016财年财务业绩表现强劲，利润同上一年相比增长了57%达到15.3亿澳元。这家航空公司表示，该公司将继续投资新技术，为2016-2017财年捕捉新的机会。

今年早些时候，澳航同卫星通信服务供应商ViaSat展开合作，从明年开始在该公司的国内航班上，使用National Broadband Network提供免费Wi-Fi。