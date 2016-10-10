第三季度斩获重要投资的15家网络安全公司

ZD至顶网安全频道 10月10日 综合消息： 在新兴企业技术领域，网络安全是目前的卫冕冠军——至少从风险投资活动方面来看。第三季度，我们看到企业技术公司中的100个风投交易中，有43家是网络安全公司。
下面就是其中15家最有前途的、在第三季度募得资金的网络安全公司——总金额达4.94亿美元。
Aqua Security
总部：以色列特拉维夫，以及旧金山
CEO：Dror Davidoff
资金：900万美元，A轮
投资方：Microsoft Ventures（领投）、TLV Partners、Schlomo Kramer
业务：安全平台的提供商，面向虚拟容器应用。
Bay Dynamics
总部：旧金山
CEO：Feris Rifai
资金：2300万美元，B轮
投资方：Carrick Capital Partners（领投）、Comcast Ventures
业务：提供评估和降低安全威胁的安全风险软件。
BitSight Technologies
总部：马萨诸塞州剑桥
CEO：Shaun McConnon
资金：4000万美元，C轮
投资方：GGV Capital（领投）、Flybridge Capital Partners、Globespan Capital Partners、Menlo Ventures、Comcast Ventures、Liberty Global Ventures、Singtel Innov8、CEO Shaun McConnon
业务：安全评级平台提供商，对企业的安全表现进行客观评级。
Cato Networks
总部：以色列特拉维夫，以及佐治亚州阿尔法利塔
CEO：Shlomo Kramer
资金：3000万美元，B轮
投资方：Greylock Partners（领投）、Singtel Innov8、U.S. Venture Partners、Aspect Ventures、公司创始人Shlomo Kramer和Gur Shatz
业务：创建一个基于云的网络——连接所有分支、移动用户和基础设施——企业将安全性构建其中。
CyberX
总部：马萨诸塞州雷明汉
CEO：Omer Schneider
资金：900万美元
投资方：Flint Capital（领投）、Glilot Capital Partners、Swarth Group、GlenRock、ff Venture Capital
业务：提供网络安全解决方案，瞄准工业物联网，包括实时检测业务事件和安全威胁。
Darktrace
总部：英国剑桥，及美国旧金山
CEO：Nicole Eagan
资金：6500万美元，增长轮
投资方：KKR（领投）、Summit Partners、TenEleven Ventures、SoftBank下属的SB ISAT Fund
业务：提供企业网络安全软件，采用它自己的“Enterprise Immune System”，旨在检测此前没有被识别出的威胁，并作出回应。
Distil Networks
总部：旧金山和弗吉尼亚州阿灵顿
CEO：Rami Essaid
资金：2100万美元，C轮
投资方：Silicon Valley Bank、Bessemer Venture Partners、Foundry Group、Techstars
业务：提供用于检测和阻止恶意机器人、同时不影响合法网站流量的软件。
PhishMe
总部：弗吉尼亚州利斯堡
CEO：Rohyt Belani
资金：4250万美元，C轮
投资方：Paladin Capital Group（领投）、Bessemer Venture Partners
业务：防止人为钓鱼攻击的网络防御解决方案。
SecBI
总部：以色列贝尔谢巴
CEO：Gilad Peleg
资金：500万美元，A轮
投资方：Orange Digital Ventures、Connecticut Innovations、Jerusalem Venture Partners、Imperva首席执行官/共同创始人Amichai Shulman
业务：提供先进的威胁检测系统，旨在提供更全面的网络攻击检测（包括所有受影响的用户、域、资产）。
Skyhigh Networks
总部：加州坎贝尔
CEO：Rajiv Gupta
资金：4000万美元，D轮
投资方：Thomvest Partners（领投）、Greylock Partners、Sequoia Capital
业务：Cloud Access Security Broker解决方案，作为中央控制点保护保存在不同云服务中的数据。
StackPath
总部：达拉斯
CEO：Lance Crosby
资金：1.5亿美元
投资方：ABRY Partners
业务：提供的平台将企业安全解决方案与用于改善Web客户体验的软件连接起来。
ThreatQuotient
总部：弗吉尼亚州雷斯顿
CEO：John Czupak
资金：1200万美元，B轮
投资方：New Enterprise Associates（领投）、Blu Venture Investors、Center for Innovative Technology
业务：提供威胁情报平台ThreatQ，将外部数据源与内部分析相关联。
TwistLock
总部：旧金山
CEO：Ben Bernstein
资金：1000万美元，A轮
投资方：TenEleven Ventures（领投）、Rally Ventures、YL Ventures
业务：针对容器的漏洞管理和认证。
Veriflow
总部：加州圣何塞
CEO：James Brear
资金：820万美元，A轮
投资方：Menlo Ventures（领投）、New Enterprise Associates
业务：通过漏洞检测防止网络入侵和故障。
Virtru
总部：华盛顿特区
CEO：John Ackerly
资金：2900万美元，A轮
投资方：Bessemer Venture Partners（领投）、New Enterprise Associates、Soros Fund Management、Haystack Partners、Quadrant Capital Advisors、Blue Delta Capital
业务：提供简化和价格更合理的电子邮件和文件加密功能。
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