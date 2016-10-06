Gartner：大数据投资增长，但计划投资的组织机构却在减少

据Gartner最近的一项研究显示，大数据投资仍在继续增长，但已经显示出收缩的迹象。

ZD至顶网服务器频道 10月06日 新闻消息： 据Gartner最近的一项研究显示，大数据投资仍在继续增长，但已经显示出收缩的迹象。该研究结果显示，有48%的企业已经在2016年投资了大数据，比2015年增长3%。但是，未来两年内计划投资大数据的企业机构从31%减少到25%。

这项在线调查是在2016年6月进行的，总共有199名Gartner Research Circle成员参与并分享了他们的投资计划。

“对大数据的投资在增长，但是调查显示，未来打算投资大数据的企业机构数量增长却在放缓，”Gartner研究总监Nick Heudecker表示。“主要问题不是大数据本身，而是大数据是被如何运用的。虽然企业机构已经了解了大数据不只是一个特定的技术，他们还需要避免把大数据作为一个孤立的项目对待。”

大数据是不同的数据管理技术和实践的集合，支持多种分析用例。企业机构正在从数据和分析的模糊概念阶段前进到数据可以解决的特性业务难题阶段。“其成功与否取决于围绕着业务成果、技术人员、数据和基础设施的整体战略，”Heudecker补充说。

让大数据项目投入生产是一项挑战

虽然有近3/4的受访者表示，他们的企业机构已经投资或者计划投资大数据，但是也有很多仍然停留在试水阶段。只有15%的企业已经将大数据项目部署到生产中，而这个数字实际上与2015年相比是没有变化的（14%）。

“其中一种解释是，大数据项目上的相关开支优先级不如其他IT项目。”那些已经投资了大数据的企业机构中，只有11%认为他们的大数据投资是重要的，或者比其他IT项目更为重要，而46%认为大数据投资不那么重要。

“可能原因之一是，很多大数据项目并没有可见的投资回报能够对前端起到决定作用，”Heudecker补充说。“另外一个原因可能是大数据项目一个更大型资金计划的一部分。随着‘大数据’这个术语变得更加普及，应对更大数据集和更多数据类型成为常态，这种情况也会更加常见。”

另外一个要考虑的因素就是缺少有效的企业领导或者在数据项目中的参与。有太多的情况下，试水和试验项目都是那么没有考虑生产级可靠性的新技术和新基础设施。

“当涉及到大数据，很多企业机构发现他们仍然处于试验阶段，”Gartner研究总监Jim Hare说。“工业化，以及随之而来的性能和稳定性的保证，都还没有渗透到对大数据的考量中。”