微软公布投资部门首批13家被投企业

微软就在4个月前刚刚创建了一个新的投资公司Microsoft Ventures。微软方面表示，截止10月4日，Microsoft Ventures已经投资了13家公司。

微软就在4个月前刚刚创建了一个新的投资公司Microsoft Ventures。微软方面表示，截止10月4日，Microsoft Ventures已经投资了13家公司。

微软和到目前为止投资的A轮到D轮初创公司都没有透露每家被投公司获得的金额。但是微软已经创建了一个新的Microsoft Ventures网站列出这些被投企业。

下面是列表中的一些公司，以及Microsoft Ventures何时进行的投资：

- Aqua（2016年9月）：容器应用安全厂商

- Kahoot（2016年9月）：社交学习平台厂商

- CognitiveScale（2016年8月）：机器智能软件提供商（似乎Cognitive是在10月4日才公布微软的投资消息）

- Layer（2016年7月）：面向Web/移动应用的通讯堆栈即服务厂商

- CrowdFlower（2016年6月）：数据挖掘和众包公司

- Helpshift（2016年6月）：面向移动设备的应用内客户支持平台

- Outreach（2016年6月）：面向销售的企业通信平台

- Rescale（2016年6月）：针对模拟软件和高性能计算的云平台

- Comfy（2016年6月）：智能建筑软件厂商

- Team8（2016年6月）：网络安全厂商

据微软称，Microsoft Ventures的投资组合中还有其他3家公司没有公布。上面列出的这些公司只是今天在西雅图举行的GeekWire大会上首批公布的公司。

微软曾在5月底宣布，计划创建一个小的早期投资部门，瞄准云、大数据、分析、生产力、安全和机器学习市场的初创公司。

新部门延续了原来的“Microsoft Ventures”命名，其前身就是归属于开发者布道团队下的Microsoft Ventures，后被更名为“Microsoft Accelerator”。